"روتانا" تطرح أغنية "أنا الذي" للكينج محمد منير

طرحت شركة روتانا أحدث أغاني الفنان محمد منير "أنا الذي" من ألبومه الجديد الذي تتولى روتانا إنتاجه، وذلك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الموسيقية ومحطات الراديو.

وتميزت الأغنية بأسلوب موسيقي حديث يمزج بين قوة الكلمة وجودة اللحن، وقدمها "الكينج" بأسلوبه الغنائي الخاص وصوته الدافئ واستعرض فيها إحساسه المميز والمختلف دائمًا.

أغنية أنا الذي

أغنية "أنا الذي" للكينج من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان عصام كاريكا، وتوزيع أنور عمرو، وإشراف عام أسامة رشدي المدير التنفيذي ورئيس الشئون الفنية لروتانا بالقاهرة.

"أنا الذي" تأتي بعد طرح محمد منير، أغنيتين هما "ملامحنا" ودويتو "الذوق العالي" الذي جمع الكينج محمد منير ونجم الجيل تامر حسني، وحقق من خلالهما نجاحا كبيرا وحصدتا إشادات واسعة من الجمهور في كل مكان بالعالم لتتصدر الأغنيتين التريند على جوجل ومنصات التواصل الإجتماعي.

ويواصل منير، طرح أغاني ألبومه الجديد الذي يمتع به الجمهور وعشاق الموسيقى، طوال موسم الصيف.

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