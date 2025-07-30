كان يبكي ويتحرك بصعوبة، آخر ظهور للفنان لطفي لبيب قبل رحيله (فيديو)

وفاة لطفي لبيب، كان آخر ظهور للفنان الراحل لطفي لبيب منذ نحو 7 أشهر، عندما أصر على حضور عزاء الفنان نبيل الحلفاوي في 17 ديسمبر 2024، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث كان أول الحضور برغم من معاناته مع المرض.

لطفي لبيب يصر على حضور عزاء نبيل الحلفاوي

وظهر الراحل لطفي لبيب في عزاء صديقه الفنان نبيل الحلفاوي، وكان يسير بصعوبة بالغة، متكئًا على ذراع أحد الأشخاص، حيث كان يعاني من إصابته بجلطة سابقة، أثرت على حركة السير لديه، ونصحه الأطباء بعدم الحركة، لكنه أصر على حضور عزاء صديقه، للتعبير عن حزنه وصداقته لصديقه الراحل نبيل الحلفاوي.

بكاء لطفي لبيب لوفاة صديقه نبيل الحلفاوي، فيتو



وظهر لطفي لبيب، في أحد البرامج التليفزيونية، وكان يبكي ورثى نبيل الحلفاوي، قائلًا: "نبيل وهو نبيل بالفعل، يعني اسم على مُسمى"، وكان الراحل لطفي لبيب أول الحاضرين في عزاء نبيل الحلفاوي، وظهر متأثرًا للغاية، ولم يتمكن من السيطرة على دموعه.

يذكر أن لطفي لبيب كان قد تعرض لجلطة دماغية سابقة، أثرت على حركته، كما أنه يعاني من سرطان الحنجرة.

أصيب لطفي لبيب بجلطة في المخ عام 2019، أثرت على قدرته على الحركة والنطق بشكل طبيعي، وبعد الإصابة، أعلن أنه سيبتعد عن التمثيل بشكل كامل تقريبًا لأنه لا يستطيع الأداء كما كان من قبل.

جلطة بالدماغ وسرطان حنجرة.. معاناة لطفي لبيب مع المرض

وأكد الراحل لطفي لبيب، في أكثر من لقاء، أنه لا يعاني من مرض مزمن، لكن آثار الجلطة جعلت حركته بطيئة وأدت إلى ضعف في الجانب الأيمن من جسمه.

وظهر لاحقًا في بعض الأعمال بأدوار قصيرة تناسب حالته الصحية.



في منتصف يوليو 2025، تعرض لطفى لبيب لأزمة صحية حادة دخل على إثرها العناية المركزة في يوم 13 يوليو، واستقر إلى حد ما وخُرج من المستشفى بعد 5 أيام؛ لكن حالته تدهورت فجأة في 29 يوليو، ونقل مرة أخرى إلى العناية المركزة بحالة صحية وُصفت بـ"الحرجة جدًا".

يذكر أن الراحل لطفي لبيب عانى من نزيف حاد في الحنجرة مرتبط بالتهاب رئوي حاد تسبب في فشل تنفسي واضطراره للاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي، وفي مرحلة لاحقة فقد وعيه.

واتخذ الفريق الطبي إجراءات عاجلة، منها دراسة إجراء عملية شق حنجرة لتحسين عملية التنفس، لكن حالته استمرت بالتدهور سريعًا ولم يتم إنقاذه

وأعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، اليوم الأربعاء، عن وفاة لطفي لبيب صباح الأربعاء، مشيدًا بمكانته الفنية والإنسانية.



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