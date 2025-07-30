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ثقافة وفنون

وفاة لطفي لبيب، بدأ مسيرته الفنية متأخرا .. وهذه حقيقة ارتباطه بنجوى فؤاد

لطفي لبيب
لطفي لبيب

رحل عن عالمنا الفنان لطفي لبيب بعد صراع مع المرض لمدة سنوات، ونقل للعناية المركزة عدة مرات.
ولد لطفي لبيب في السابع عشر من أغسطس عام 1947 في مدينة الفيوم، والده حسني لبيب، بعد إنهائه للمرحلة الثانوية التحق بكلية الزراعة في جامعة أسيوط وقضى فيها عامين دون أن يحقق أي نجاح فانتقل إلى المعهد العالي للفنون المسرحية وبعد تخرجه فيه درس اختصاص فلسفة في كلية الآداب خلال خدمته الإلزامية في الجيش. 

لطفي لبيب وزوجته

لطفي لبيب متزوج من خارج الوسط الفني ورزق بثلاث بنات كاتيا، كارمن، وكريستينا.

البداية الفنية للطفي لبيب

بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرًا 10 سنوات، فرغم تخرجه في المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربع سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية «المغنية الصلعاء» وبعدها مسرحية «الرهائن» بالاشتراك مع الفنانة رغدة.، ورغم صغر أدواره في مرحلة البدايات إلا أن «لطفي» المولود 18 أغسطس 1947 أصبح شريكًا أساسيًا في معظم أفلام الفترة من 2000 إلى 2010، بعد نجاحه الكبير في فيلم «السفارة في العمارة» الذي يراه شخصيًا «فاتحة خير».  

وإلى جانب نشاطه في السينما والتلفزيون والمسرح ألف «لطفى لبيب» كتابًا يحمل عنوان «الكتيبة 26» والذي يتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 م وحتى فبراير 1974 م، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975 حيث كان مجندًا في هذه الكتيبة أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو. 

شائعة زواجه من نجوى فؤاد

ارتبط اسم الفنان لطفي لبيب بالفنانة نجوى فؤاد، وطاردتهم شائعة الزواج، بعد أن التقىا  في إحدى المناسبات الفنية، ورددت نجوي فؤاد ضاحكة، طلقتني ليه، على سبيل المداعبة، مما جعل الجمهور يعتقد أنه كان متزوجا منها.

ونفى الاثنان هذا الأمر بعد الشائعات التي طاردتهما. 
 

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