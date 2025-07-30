بعد رحيله اليوم، تعرف على الدور الذي رفضه لطفي لبيب احترامًا للدين الإسلامي

أكد الفنان لطفي لبيب الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم عن عمر يناهز 77 عاما أنه رفض تقديم شخصية شيخ أزهري "نصاب" احترامًا للدين الإسلامي.

وقال لطفي لبيب خلال لقائه ببرنامج «أنا والقناع»، مع الإعلامية منى عبد الوهاب عبر قناة الحياة: «وجهة نظري في رفض هذا الدور إنه دور شيخ أفاق، ولا يصح إني أقدمه من باب اللياقة».

البداية الفنية للفنان لطفي لبيب

بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرًا 10 سنوات، فرغم تخرجه في المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية «المغنية الصلعاء» وبعدها مسرحية «الرهائن» بالاشتراك مع الفنانة رغدة، ورغم صغر أدواره في مرحلة البدايات إلا أن «لطفي» المولود 18 أغسطس 1947 أصبح شريكًا أساسيًا في معظم أفلام الفترة من 2000 إلى 2010، بعد نجاحه الكبير في فيلم «السفارة في العمارة» الذي يراه شخصيًا «فاتحة خير».

وإلى جانب نشاطه في السينما والتلفزيون والمسرح ألف «لطفي لبيب» كتابًا يحمل عنوان «الكتيبة 26» والذي يتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 م وحتى فبراير 1974 م، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975، حيث كان مجندًا في هذه الكتيبة أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو.

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