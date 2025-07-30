الأربعاء 30 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

الله يرحمك يا أستاذ، محمد إمام ينعى لطفي لبيب

لطفي لبيب، فيتو
لطفي لبيب، فيتو

 

نعى الفنان محمد إمام الفنان لطفي لبيب الذي توفي صباح اليوم الأربعاء.

 

وكتب محمد إمام في تدوينة له عبر حسابه على منصة إكس: الله يرحمك يا أستاذ لطفى ويصبر أهلك وأصحابك وحبايبك علي فراقك.

 

وفاة لطفي لبيب

 

ورحل صباح اليوم الفنان لطفي لبيب، عن عمر يناهز 76 عامًا، بعد صراع مع المرض.


في منتصف يوليو 2025، تعرض لطفى لبيب لأزمة صحية حادة دخل على إثرها العناية المركزة في يوم 13 يوليو، واستقر إلى حد ما وخُرج من المستشفى بعد 5 أيام؛ لكن حالته تدهورت فجأة في 29 يوليو، ونقل مرة أخرى إلى العناية المركزة بحالة صحية وُصفت بـ"الحرجة جدًا".


يذكر أن الراحل لطفي لبيب عانى من نزيف حاد في الحنجرة مرتبط بالتهاب رئوي حاد تسبب في فشل تنفسي واضطراره للاعتماد على أجهزة التنفس الصناعي، وفي مرحلة لاحقة فقد وعيه.

واتخذ الفريق الطبي إجراءات عاجلة، منها دراسة إجراء عملية شق حنجري لتحسين عملية التنفس، لكن حالته استمرت بالتدهور سريعًا ولم يتم إنقاذه.

وأعلن نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، اليوم الأربعاء، عن وفاة لطفي لبيب صباح الأربعاء، مشيدًا بمكانته الفنية والإنسانية.

 

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