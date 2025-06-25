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ثقافة وفنون

محمد الشرنوبي ينتهي من تصوير الساعة 7 في هذا الموعد

محمد الشرنوبي، فيتو
محمد الشرنوبي، فيتو

يواصل الفنان محمد الشرنوبي  تصوير أحداث فيلمه الجديد الساعة 7 بين شوارع القاهرة والديكور الاساسي للعمل، ومن المقرر أن تنتهي أسرة العمل من تصوير جميع مشاهد العمل خلال الأسبوعين القادمين.

 

وتشهد أحداث العمل علاقة حب بين محمد الشرنوبي وندى موسي ضمن التفاصيل، ولكنهما يتعرضان للعديد من المواقف التي تقلب أحداث العمل.

 

أبطال فيلم الساعة 7

ويضم الفيلم بجانب محمد الشرنوبي كل محمد ثروت، أحمد الرافعي، نور إيهاب،  ندى موسى، محمود حافظ، محمد الأزعر، نادين. وضيف الشرف بيومي فؤاد.

وقد نشرت شركة Arrow film production المنتجة للعمل، مجموعة من الصور من كواليس التصوير عبر صفحاتها الرسمية، أظهرت أجواء العمل وروح الفريق، ما زاد من حماس الجمهور وانتظاره للفيلم.

الفيلم من إخراج محمود زهران، الذي يواصل حاليًا استكمال تصوير المشاهد المتبقية تمهيدًا للانتهاء من المونتاج النهائي خلال الفترة المقبلة.

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محمد الشرنوبي الساعة 7 فيلم محمد الشرنوبي اخبار الفن ندى موسى

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