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خارج الحدود

ارتفاع حصيلة ضحايا سوء الأحوال الجوية في الفلبين لـ 34 قتيلا

الفلبين، فيتو
الفلبين، فيتو

أعلن المجلس الوطنى الفلبينى لإدارة الكوارث والحد من مخاطرها، ارتفاع عدد الضحايا جراء الآثار الناجمة عن الرياح الموسمية الجنوبية الغربية والأعاصير المدارية التى شهدتها البلاد مؤخرا إلى 34 قتيلا.

 عمليات البحث والإنقاذ

وأفاد المجلس - حسبما ذكرت قناة (إيه بي إس.سي بي إن) الفلبينية، اليوم الثلاثاء، بأن عمليات البحث والإنقاذ جارية، حيث لا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين، مشيرا إلى أن سوء الأحوال الجوية تسبب في تضرر نحو 6.67 مليون شخص، بينما بات 161 طريقا و17 جسرا غير صالح للاستخدام.

حجم الخسائر في القطاع الزراعي إلى نحو 1.7 مليار بيزو فلبيني

وبلغت قيمة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية حتى الآن حوالي 7 مليارات بيزو فلبيني، في حين وصل حجم الخسائر في القطاع الزراعي إلى نحو 1.7 مليار بيزو فلبيني.

من جانبه، قال رئيس الفلبين، فرديناند ماركوس الابن، إن تغير المناخ يعني أن الشعب بحاجة إلى التفكير في كيفية التكيف مع الوضع الجديد.

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المجلس الوطنى الفلبينى الرياح الموسمية الجنوبية الغربية حجم الخسائر في القطاع الزراعي

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