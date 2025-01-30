الخميس 30 يناير 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يلتقي نظيره الفلبيني لبحث الملفات المشتركة

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم، مع نظيره الفلبيني بيانفينيدو إي لاجويسما، وذلك على هامش مشاركتهما في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض والذي انتهت فعالياته اليوم.

وأكد الوزيران على عُمق العلاقات بين مصر والفلبين، والحرص على توطيد تلك العلاقات، وتفعيل التعاون في مجالات العمل، وتطرقا إلى جهود وزارة العمل المصرية في التسهيلات والإجراءات التي تقدمها لتراخيص عمل الأجانب.

احتياجات سوق العمل

وأشار الوزير جبران إلى جاهزية وزارة العمل المصرية، لتفعيل التعاون مع دولة الفلبين، في المجالات ذات الإهتمام  المُشترك وتبادل الخبرات بشأن الملفات المشتركة، وذلك في إطار بروتوكول تعاون، منها التدريب المهني في عدد من القطاعات الصناعية التي تتميز بها الدولتين، وكذلك تـأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل،وتبادل الخبرات المتصلة بتنقل الأيدي العاملة، والتشريعات ذات الصلة بملفات العمل

المواقف الإنسانية المستمرة لمصر

زمن جانبه، تحدث وزير العمل والتوظيف الفلبيني ورحب بتفعيل التعاون مع وزارة العمل المصرية،خاصة  في المجالات ذات الاهتمام  المشترك.

واشاد بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين،واستشهد بالمواقف الإنسانية المستمرة لمصر، خاصة خلال الصراعات الأخيرة في السودان، وغزة.

 

حيث ساعدت مصر الفلبين فى إجلاء المواطنين الفلبينيين من السودان وغزة إلى أماكن آمنة، تمامًا كما تواصل مصر تقديم المساعدة والضيافة للجميع..

 

واتفق الوزيران على الاستمرار في التواصل والتنسيق خلال الفترة المقبلة لتحويل كافة المقترحات إلى تعاون مستمر ومستدام.

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