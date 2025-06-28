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خارج الحدود

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب قبالة سواحل جنوب الفلبين

زلزال الفلبين، فيتو
زلزال الفلبين، فيتو

ضرب زلزال بقوة 6,1 درجة قبالة سواحل جنوب الفلبين اليوم السبت، وفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي أفادت الهيئة أنه وقع على عمق 101 كيلومتر وعلى بعد نحو 70 كيلومترا من أقرب مناطق مقاطعة دافاو الغربية.

وقال مارلاوين فوينتس الذي يعمل مسعفًا في جزيرة سارانجاني الصغيرة، لوكالة فرانس برس "لم تكن الهزة قوية، لكن الطاولات وأجهزة الكمبيوتر هنا في المكتب اهتزت لنحو خمس ثوان".

ولم يُصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

وتعد الزلازل حدثا شبه يومي في الفلبين الواقعة ضمن منطقة "حزام النار" التي تمتد على حواف المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.

ومعظم الزلازل التي تحدث ضعيفة، لكن الزلازل القوية والمدمرة تأتي عشوائيًّا دون توفر أي تقنية تتيح التنبؤ بزمانها ومكانها.

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