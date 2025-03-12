قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، إنها تسلمت رئيس الفلبين السابق رودريجو دوتيرتى، لمواجهة مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في حملة قمع دموية ضد مهربي المخدرات خلال فترة وجوده في منصبه، بحسب الوكالة الألمانية.

الجنائية الدولية تتسلم الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي

وقالت المحكمة في بيان إنها وفرت كإجراء وقائي، مساعدة طبية في المطار لدوتيرتي، بما يتوافق مع الإجراءات المعتادة المتبعة عند وصول أي مشتبه به.

وأشادت جماعات حقوق الإنسان وعائلات الضحايا باعتقال دوتيرتي أمس الثلاثاء في مانيلا بموجب مذكرة اعتقال صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما أعلنه الرئيس الفلبيني الحالي فرديناند ماركوس.

وكانت قد أعلنت السلطات الفليبينة أنّ الشرطة أوقفت، امس الثلاثاء، الرئيس السابق رودريجو دوتيرتي إثر هبوط طائرته في مطار مانيلا الدولي، وذلك بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية في الحرب التي شنّها ضد تجّار المخدّرات.

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