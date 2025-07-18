الجمعة 18 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بجوائز تصل لـ 10 ملايين دولار، الفلبيني باكياو يعود من الاعتزال لمواجهة باريوس

الفلبيني ماني باكياو،
الفلبيني ماني باكياو، فيتو

يستعد الملاكم الفلبيني ماني باكياو لخوض نزال العودة بعد اعتزال دام أربعة أعوام من أجل انتزاع لقب المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) لوزن المتوسط من الأمريكي ماريو باريوس.

باكياو يواجه باريوس 

وبعد ثلاثين عامًا من خوضه أول نزال احترافي له وهو في السادسة عشرة من عمره، يعود باكياو إلى الحلبة مرة أخرى السبت وهو في السادسة والأربعين من عمره لخوض الجولة الأخيرة من معركته الطويلة مع الزمن.


وستكون صالة “أم جي إم غراند غاردن أرينا” في لاس فيجاس مسرحًا لعودة باكياو عن الاعتزال ومحاولة إضافة إنجاز آخر يتوج مسيرته الأسطورية التي امتدت طوال 30 عامًا.


وفاجأ باكياو عالم الملاكمة في مايو عندما أعلن أنه يخطط للعودة من اعتزال دام أربعة أعوام من أجل مقارعة باريوس، مستغلًا قاعدة المجلس العالمي للملاكمة التي تسمح للأبطال السابقين بطلب نزال على اللقب فورًا عند العودة من اعتزال.


ويقول باكياو الذي من المقرر أن يحصل على ما بين 5 و10 ملايين دولار مقابل نزال السبت، إن عودته مدفوعة بشغفه تجاه الرياضة والحماس الذي سيولده وجوده على الحلبة مرة أخرى في لاس فيغاس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجولة الأخيرة المجلس العالمي للملاكمة ملاكمة فى لاس فيجاس عالم الملاكمة

مواد متعلقة

قادما من تشيلسي، آرسنال يعلن ضم صفقة هجومية جديدة

محمد صلاح يكشف عن مدربه المفضل وأفضل لاعب في تاريخ أفريقيا (فيديو)

في بيان رسمي، برشلونة يعلن تعليق مبارياته على ملعب كامب نو

شاهد، "مباراة القرن" في الملاكمة بين الراحلين جورج فورمان ومحمد علي

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة الموافقة على إعارة وسام أبو علي لـ نادي كولومبوس

طلاب "زراعة المنوفية" مستاؤون بسبب الإعلان عن "السمر كورس" قبل نتائج الترم الثاني

أكسيوس: رئيس الموساد يطلب مساعدة أمريكا في إقناع هذه الدول باستقبال أهالي غزة

حسام حسن وزوجته في زيارة لمستشفى العجمي التخصصي (فيديو وصور)

من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر، نجيب ساويرس ينتقد هجوم السوشيال ميديا على "المدير الخاين"

محمد صلاح يكشف عن مدربه المفضل وأفضل لاعب في تاريخ أفريقيا (فيديو)

بمشاركة الصفقات الجديدة، الزمالك يفوز على رع وديا 1-0

خدمات

المزيد

ماذا تعني رسالة ارتداد كشف الحساب لعملاء البنوك؟

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

مواصفات هاتف جوجل Google pixel 10 Pro

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

المزيد

انفوجراف

اقتربت من 14 مليونًا.. أسعار سيارات نيسان باترول في السوق المصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هبة عوف من الجامع الأزهر: الهجرة النبوية تعد حدثًا محوريًا في حياة المسلمين

الإفتاء ترد على مزاعم التشكيك في علم الإمام البخاري

هل ذكر حزب الوفد في القرآن الكريم؟، القصة الكاملة لأزمة تصريحات يمامة ورد علماء الأزهر

المزيد
الجريدة الرسمية