بجوائز تصل لـ 10 ملايين دولار، الفلبيني باكياو يعود من الاعتزال لمواجهة باريوس

يستعد الملاكم الفلبيني ماني باكياو لخوض نزال العودة بعد اعتزال دام أربعة أعوام من أجل انتزاع لقب المجلس العالمي للملاكمة (دبليو بي سي) لوزن المتوسط من الأمريكي ماريو باريوس.

باكياو يواجه باريوس

وبعد ثلاثين عامًا من خوضه أول نزال احترافي له وهو في السادسة عشرة من عمره، يعود باكياو إلى الحلبة مرة أخرى السبت وهو في السادسة والأربعين من عمره لخوض الجولة الأخيرة من معركته الطويلة مع الزمن.



وستكون صالة “أم جي إم غراند غاردن أرينا” في لاس فيجاس مسرحًا لعودة باكياو عن الاعتزال ومحاولة إضافة إنجاز آخر يتوج مسيرته الأسطورية التي امتدت طوال 30 عامًا.



وفاجأ باكياو عالم الملاكمة في مايو عندما أعلن أنه يخطط للعودة من اعتزال دام أربعة أعوام من أجل مقارعة باريوس، مستغلًا قاعدة المجلس العالمي للملاكمة التي تسمح للأبطال السابقين بطلب نزال على اللقب فورًا عند العودة من اعتزال.



ويقول باكياو الذي من المقرر أن يحصل على ما بين 5 و10 ملايين دولار مقابل نزال السبت، إن عودته مدفوعة بشغفه تجاه الرياضة والحماس الذي سيولده وجوده على الحلبة مرة أخرى في لاس فيغاس.

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