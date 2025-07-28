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حوادث

النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شب داخل شقة بوسط البلد

حريق، فيتو
حريق، فيتو

انتدبت نيابة وسط القاهرة الكلية المعمل الجنائي لبيان سبب حريق نشب داخل شقة سكنية في أحد العقارات بشارع شامبليون في منطقة وسط البلد، دون وقوع أي إصابات.

 

حريق شقة سكنية بشارع شامبليون بوسط البلد

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد العقارات بشارع شامبليون في منطقة وسط البلد، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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