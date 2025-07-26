السبت 26 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حركة تنقلات الشرطة 2025، تعيين اللواء عادل جعفر مستشارا لوزير الداخلية

حركة تنقلات الداخلية،
حركة تنقلات الداخلية، فيتو

حركة تنقلات الشرطة 2025، كشف مصدر، أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وذلك في إطار خطة تطوير الأداء الأمني وتعزيز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي داخل الجهاز الأمني، ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن تفاصيل الحركة خلال بعد قليل.

وشملت الحركة تعيين اللواء عادل جعفر مستشارا لوزير الداخلية.

واللواء نبيل عبد العظيم مستشارا لوزير الداخلية.

واللواء أشرف المنزلاوي مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي.

تعيينات جديدة في حركة ضباط الشرطة

وبحسب ما أكده المصدر، جاءت أبرز التغييرات كالتالي:

لواء عاطف خالد مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني.

لواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية للأمن العام.

لواء نضال يوسف مساعد وزير الداخلية لأكاديمية الشرطة

لواء ياسر الحديدي مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط

وتعيين اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعدا لوزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بدلا من اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بالمعاش

تعيين اللواء إبراهيم ملك في منصب مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة والآثار.

تصعيد اللواء أبو الليل من مدير أمن أسوان إلى منصب مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.

اللواء إبراهيم الرملي مدير لكلية الشرطة.

نقل اللواء محمد حامد هشام لتولي منصب مدير أمن سوهاج.

تولي اللواء علاء الجاحر مهام مدير أمن المنوفية.

تعيين اللواء وائل مكاوي مديرًا لأمن السويس.

لواء طارق نبيل جنينة نائب شئون الضباط

اللواء وائل مكاوي مدير أمن السويس 

اللواء عمر الديب مدير أمن الشرقية 

اللواء زياد هدهد حكمدار دمياط 

تجديد الثقة بالعاصمة

كما لفت المصدر إلى أنه تم تجديد الثقة في مدير أمن القاهرة، مع تصعيد اللواء أشرف جاب الله إلى منصب حكمدار القاهرة دعمًا لمنظومة العمل الأمني في العاصمة.

 

تطوير شامل للقطاعات الخدمية وتعزيز التواصل الجماهيري

 في سياق متصل، تُولي الحركة اهتمامًا كبيرًا بتدعيم القطاعات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر من الضباط، لرفع كفاءة الخدمات المقدّمة للمواطنين، ومواصلة العمل على تيسير الإجراءات الأمنية والخدمية بشكل سريع وعصري.

<strong>الرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية</strong>
الرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية

الرئيس السيسي يجتمع بوزير الداخلية

 واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وذلك في إطار المتابعة الدورية لجهود وزارة الداخلية في حفظ الأمن الداخلي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، وتطوير منظومة العمل الأمني والخدمي.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حركة تنقلات الشرطة 2025 حركة تنقلات الشرطة اللواء عادل جعفر تعيين اللواء عادل جعفر مستشارا لوزير الداخلية اللواء عادل جعفر مستشارا لوزير الداخلية حركة ضباط الشرطة حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 حركة تنقلات ضباط الشرطة

مواد متعلقة

شميلة للجيزة وفاروق للأسكندرية، بالأسماء حركة تنقلات واسعة بين مديري الأمن

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

الأكثر قراءة

عاطف خالد للأمن الوطني وأبو شميلة لأمن الجيزة، بالأسماء.. حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025

وزير الداخلية يعتمد حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025

شميلة للجيزة وفاروق للأسكندرية، بالأسماء حركة تنقلات واسعة بين مديري الأمن

مصدر أمنى: خروج عدد من القيادات الأمنية على المعاش ممن أوفوا العطاء

حركة تنقلات الشرطة 2025، تعيين اللواء عادل جعفر مستشارا لوزير الداخلية

بالأسماء.. تفاصيل تنقلات وترقيات حركة الشرطة 2025

الأمن يكشف ملابسات فيديو طرد فتاة من منزلها بالشرقية عقب رسوبها بالثانوية العامة

رفعت فياض: الجدول التكراري سبب تأخر إعلان تفاصيل المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق اليوم السبت

أسعار الأسمنت اليوم السبت 26-7-2025 في الأسواق

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم السبت 26-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في مصر اليوم السبت 26-7-2025

المزيد

انفوجراف

"إحنا دولة مش حزب".. قصة فيديو أشعل غضب المصريين ضد "مستقبل وطن" (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«البحوث الإسلامية»: الحشيش من المواد المخدرة المذهبة للعقل والمحرمة بالإجماع

عالم أزهري: تجنب أذى الأقارب ليس قطيعة للرحم

تفسير حلم أداء العمرة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية