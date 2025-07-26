السيطرة على حريق شجرة أمام مبنى محافظة القليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق نشب في إحدى الأشجار بكورنيش النيل ببنها، أمام مبنى البريد ومحافظة القليوبية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر مادية.

وكانت غرفة العمليات القليوبية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران في شجرة بالمنطقة المشار إليها، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية، التي دفعت بسيارة إطفاء، حيث تم إخماد الحريق بالكامل، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وعقب إتمام عملية الإطفاء، عادت سيارة الحماية المدنية إلى موقعها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أسباب الحريق.

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