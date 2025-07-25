أخبار الحوادث اليوم: الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سيدات على فتاة بشبرا الخيمة، حبس محام بالإسكندرية بتهمة هتك عرض طفل، مصرع سيدة وإصابة زوجها فى تصادم سيارتين بالمقطم
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
حبس محام بالإسكندرية بتهمة هتك عرض طفل
قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار نير سكيكر، رئيس النيابة، حبس محامي 4 أيام علي ذمه التحقيقات بتهمة هتك عرض طفل صغير داخل منزله بالحضرة، وطلبت سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام محام، بتهمة هتك عرض طفل بالقوة في منطقة الحضرة الجديدة دائرة قسم شرطة باب شرقي، وسؤال شهود العيان والمجنى عليه.
الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سيدات على فتاة بشبرا الخيمة
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، تفاصيل مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من السيدات على فتاة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
مصدر أمني ينفي وجود احتجاجات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل ويؤكد التزام المنظومة بالمعايير الدولية
نفى مصدر أمني مسؤول جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم وجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن ادعاءات بوجود احتجاجات بسبب تعرضهم لانتهاكات.
مصرع طفل انحشر بين الحائط والأسانسير في مدينة نصر
لقي طفل يحمل الجنسية السودانية مصرعه إثر انحشاره بين الحائط والأسانسير داخل عقار في مدينة نصر، ونقلت سيارة إسعاف الجثة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث.
ضبط بلطجي روع سيدة بالعجمي في الإسكندرية وهددها بالإيذاء
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.
النيابة العامة: 2 مليون جنيه قيمة أموال المتهمين بالنصب من خلال منصة VSA
تباشر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.
الأمن يكشف تفاصيل فيديو إطلاق أعيرة نارية على محل بشبرا الخيمة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أهالى منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية من قيام بعض الخارجين على القانون بالتعدى عليهم وإطلاق أعيرة نارية وضبط مرتكبى الواقعة.
مصرع سيدة وإصابة زوجها فى تصادم سيارتين بالمقطم
لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة المقطم، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ضبط صاحب صفحة على مواقع التواصل يروّج لبيع أسلحة بيضاء بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات، يتضمن قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.
القبض على 9 متهمين في مشاجرة دامية بسبب معاكسة سيدة بمنطقة السلام
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 9 أشخاص تورطوا في مشاجرة عنيفة بمنطقة السلام، وذلك عقب تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.
مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة أسيوط.
تحرير 1380 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء الخوذة الواقية خلال 24 ساعة
حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 784 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
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