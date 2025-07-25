أخبار الحوادث اليوم: الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سيدات على فتاة بشبرا الخيمة، حبس محام بالإسكندرية بتهمة هتك عرض طفل، مصرع سيدة وإصابة زوجها فى تصادم سيارتين بالمقطم

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار نير سكيكر، رئيس النيابة، حبس محامي 4 أيام علي ذمه التحقيقات بتهمة هتك عرض طفل صغير داخل منزله بالحضرة، وطلبت سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام محام، بتهمة هتك عرض طفل بالقوة في منطقة الحضرة الجديدة دائرة قسم شرطة باب شرقي، وسؤال شهود العيان والمجنى عليه.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، تفاصيل مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من السيدات على فتاة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

نفى مصدر أمني مسؤول جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم وجود رسائل منسوبة لعدد من نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل تتضمن ادعاءات بوجود احتجاجات بسبب تعرضهم لانتهاكات.

لقي طفل يحمل الجنسية السودانية مصرعه إثر انحشاره بين الحائط والأسانسير داخل عقار في مدينة نصر، ونقلت سيارة إسعاف الجثة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.

تباشر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أهالى منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية من قيام بعض الخارجين على القانون بالتعدى عليهم وإطلاق أعيرة نارية وضبط مرتكبى الواقعة.



لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة المقطم، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات، يتضمن قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 9 أشخاص تورطوا في مشاجرة عنيفة بمنطقة السلام، وذلك عقب تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة أسيوط.

حرر رجال الإدارة العامة للمرور، 784 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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