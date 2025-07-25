ضبط بلطجي روع سيدة بالعجمي في الإسكندرية وهددها بالإيذاء

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه أحد الأشخاص أثناء قيامه بأعمال بلطجة وترويع للمواطنين بمنطقة العجمي غرب الإسكندرية.

وتبين من الفحص أن قسم شرطة الدخيلة تلقى بلاغًا يوم 19 من الشهر الجاري من إحدى السيدات المقيمات بدائرة القسم، أفادت فيه بتعرضها للسب والتهديد بالإيذاء من قبل أحد جيرانها، والذي يمارس ضدها أعمال بلطجة على خلفية خلافات سابقة بينهما.

على الفور، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل ومقيم بنفس المنطقة، وله معلومات جنائية مسجلة. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، ويأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة مظاهر الخروج عن القانون والتصدي لأعمال الترويع وفرض السيطرة على المواطنين.



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