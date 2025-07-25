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حوادث

القبض على 9 متهمين في مشاجرة دامية بسبب معاكسة سيدة بمنطقة السلام

القبض على 9 متهمين
القبض على 9 متهمين في مشاجرة دامية بسبب معاكسة سيدة بمنطقة ا

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 9 أشخاص تورطوا في مشاجرة عنيفة بمنطقة السلام، وذلك عقب تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغًا بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.

<strong>القبض على 9 متهمين في مشاجرة دامية بسبب معاكسة سيدة بمنطقة السلام</strong>
القبض على 9 متهمين في مشاجرة دامية بسبب معاكسة سيدة بمنطقة السلام


بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول يضم شخصين "لهما معلومات جنائية" وسيدة (ربة منزل)، وطرف ثان مكوّن من 5 أشخاص "منهم 4 لهم معلومات جنائية"، وجميعهم مقيمون بذات الدائرة.

 

مشاجرة دامية بسبب معاكسة سيدة بمنطقة السلام

 وتعود أسباب المشاجرة إلى قيام أحد أفراد الطرف الثاني بمعاكسة ربة المنزل التابعة للطرف الأول، ما أثار غضب ذويها، وتطورت الواقعة إلى مشاجرة استعان فيها كل طرف بعدد من أنصاره، وتبادلوا خلالها التعدي بالضرب مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء وعصيًا خشبية، ما أسفر عن إصابة اثنين من الطرف الثاني.

 

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عقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط أطراف المشاجرة وبحوزتهم (2 فرد خرطوش – سلاح أبيض – عصا خشبية)، وهي الأدوات المستخدمة في الواقعة.


وبمواجهتهم، أقر المتهمون بارتكابهم الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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