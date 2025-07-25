حبس محام بالإسكندرية بتهمة هتك عرض طفل

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، برئاسة المستشار نير سكيكر، رئيس النيابة، حبس محامي 4 أيام علي ذمه التحقيقات بتهمة هتك عرض طفل صغير داخل منزله بالحضرة، وطلبت سرعة طلب تحريات المباحث حول اتهام محام، بتهمة هتك عرض طفل بالقوة في منطقة الحضرة الجديدة دائرة قسم شرطة باب شرقي، وسؤال شهود العيان والمجنى عليه.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود بلاغ من ربة منزل، اتهمت فيه محامي بهتك عرض طفلها بالقوة، بمنزله بدائرة القسم.

وبسؤال الأم في بلاغها، قررت أن المحامي المشكو في حقه، خدع نجلها واصطحبه إلى منزله بشارع الزهور دائرة القسم، وهتك عرضه بالقوة، بعد نزوله من البيت لشراء الحلوى واللعب في الشارع مع أصحابه، وأثناء ذلك فوجئ بالمتهم يطلب منه شراء بعض الأغراض له، وتمكن بهذه الطريقة من خداع الطفل واصطحبه إلى شقته واعتدى عليه.

على الفور، تمكن ضباط مباحث القسم من تحديد شخصية المحامي المشكو في حقه وألقى القبض عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وانكر المحامي التهم المنسوبة إليه، وأنكر معرفته بالطفل، وقرر رئيس النيابة إجراء معاينة فورية لشقة المحامي المشكو في حقه، وذلك بوجود الطفل المجني عليه، وحبس المحامي لحين انتهاء التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.