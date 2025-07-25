الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

مصرع سيدة وإصابة زوجها فى تصادم سيارتين بالمقطم

إسعاف
إسعاف

 لقيت سيدة مصرعها وأصيب زوجها فى حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بمنطقة المقطم، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث المقطم اليوم 

 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمنطقة المقطم، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق بالمقطم، مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة زوجها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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