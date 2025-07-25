الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سيدات على فتاة بشبرا الخيمة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، تفاصيل مقطع فيديو يظهر اعتداء عدد من السيدات على فتاة في شبرا الخيمة  بمحافظة القليوبية.

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 وبالفحص تبين أنه في تاريخ 15 يوليو الجاري، تلقى قسم شرطة أول شبرا الخيمة بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين: الطرف الأول: سائق، وزوجته (مصابة بجروح قطعية)، وبعض من أقارب، أما الطرف الثاني: عامل (مصاب بجروح قطعية)، ووالدته.

وتبين من التحريات أن الخلاف نشب بسبب قيام شقيق الطرف الثاني بفسخ خطبته من ابنة الطرف الأول، ما أدى إلى وقوع مشادات تطورت إلى تبادل اعتداء بالأيدي بين الطرفين، نتج عنه الإصابات الظاهرة في الفيديو المتداول.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط أطراف المشاجرة، وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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