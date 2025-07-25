مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة خلال تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في محافظة أسيوط.

مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة

كانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الجنائية الخطرة بدائرة مركز شرطة أبنوب.

وكشفت التحريات أن المتهم كان مطلوبًا في عدة قضايا، وصادر بحقه أحكام بالسجن والسجن المؤبد في جنايات تتعلق بـ "حيازة سلاح ناري – بلطجة – سرقة بالإكراه"، إلى جانب كونه مطلوبًا في قضية "استعراض قوة وبلطجة وسلاح".

وعقب تقنين الإجراءات، تحركت القوات الأمنية لاستهدافه، إلا أنه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما استدعى التعامل معه، وأسفر الاشتباك عن مصرعه في الحال، وضُبط بحوزته بندقية آلية وكمية من الطلقات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في تطهير المناطق من العناصر شديدة الخطورة حفاظًا على الأمن والاستقرار.

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