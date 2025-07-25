الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

ضبط صاحب صفحة على مواقع التواصل يروّج لبيع أسلحة بيضاء بالإسماعيلية

ضبط صاحب صفحة على
ضبط صاحب صفحة على مواقع التواصل يروّج لبيع أسلحة بيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات منشور تم تداوله على إحدى الصفحات، يتضمن قيام صاحب الصفحة بالترويج لبيع أسلحة بيضاء.

ضبط صاحب صفحة على مواقع التواصل يروّج لبيع أسلحة بيضاء بالإسماعيلية
ضبط صاحب صفحة على مواقع التواصل يروّج لبيع أسلحة بيضاء بالإسماعيلية

وبعد الفحص والتحري، تمكنت الجهات المعنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث تبين أنه يقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وتم العثور بحوزته على (6 قطع سلاح أبيض).

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وبمواجهته، أقر بحيازته للأسلحة بقصد الترويج لها عبر الصفحة المشار إليها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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النيابة العامة قسم شرطة ثان الاسماعيلية قسم شرطة ثان صاحب صفحة سلاح أبيض الصفحات

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