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حوادث

الأمن يكشف تفاصيل فيديو إطلاق أعيرة نارية على محل بشبرا الخيمة

الأمن يكشف تفاصيل
الأمن يكشف تفاصيل فيديو إطلاق أعيرة نارية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أهالى منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية من قيام بعض الخارجين على القانون بالتعدى عليهم وإطلاق أعيرة نارية وضبط مرتكبى الواقعة.
   
وكانت أجهزة الأمن، تتابع منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إستغاثة أهالى منطقة شبرا الخيمة بالقليوبية من قيام بعض الخارجين على القانون بالتعدى عليهم وإطلاق أعيرة نارية.

فيديو إطلاق أعيرة نارية على محل بشبرا الخيمة

و بالفحص تبين  تلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية  بلاغا من مالك محل، بتضرره من قيام 6 أشخاص "بينهم فتاتان"– مقيمون بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة؛ بالتعدى عليه بالسب وإطلاق أعيرة نارية فى الهواء أمام المحل ملكه لخلافات بينهم لسابقة عمل الفتاتين بالمحل ملكه وطرده لهما.

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وتمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكبى الواقعة وبحوزتهم (2 بندقية خرطوش – فرد خرطوش - كمية من مخدر الهيروين) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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