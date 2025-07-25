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حوادث

الداخلية تضبط أكثر من 113 ألف مخالفة مرورية و273 حالة تعاطي للمخدرات

الداخلية تضبط أكثر
الداخلية تضبط أكثر من 113 ألف مخالفة مرورية و273 حالة تعاطي

واصلت  وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (113,506) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص (3,185) سائقًا، وتبين تعاطي (273) منهم مواد مخدرة.

 

الداخلية تضبط أكثر من 113 ألف مخالفة مرورية 

 في السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1,071) مخالفة مرورية شملت مخالفات تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص (296) سائقًا، تبين منهم (22) حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط (16) محكومًا عليهم بإجمالي (24) حكمًا قضائيًا، والتحفظ على (3) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

تحرير 1380 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء الخوذة الواقية خلال 24 ساعة

حالة المرور اليوم بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

273 حالة تعاطي للمخدرات بين السائقين

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

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