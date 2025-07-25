الداخلية تضبط أكثر من 113 ألف مخالفة مرورية و273 حالة تعاطي للمخدرات

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بجميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وأسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط (113,506) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص. كما تم فحص (3,185) سائقًا، وتبين تعاطي (273) منهم مواد مخدرة.

الداخلية تضبط أكثر من 113 ألف مخالفة مرورية

في السياق ذاته، واصلت الوزارة حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (1,071) مخالفة مرورية شملت مخالفات تحميل ركاب، مخالفة شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات. كما تم فحص (296) سائقًا، تبين منهم (22) حالة إيجابية لتعاطي المواد المخدرة، بالإضافة إلى ضبط (16) محكومًا عليهم بإجمالي (24) حكمًا قضائيًا، والتحفظ على (3) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

273 حالة تعاطي للمخدرات بين السائقين

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

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