الجمعة 25 يوليو 2025
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حوادث

مصرع طفل انحشر بين الحائط والأسانسير في مدينة نصر

مصرع طفل انحشر بين
مصرع طفل انحشر بين الحائط والأسانسير في مدينة نصر

لقي طفل يحمل الجنسية السودانية مصرعه إثر انحشاره بين الحائط والأسانسير داخل عقار في مدينة نصر، ونقلت سيارة إسعاف الجثة لوضعها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحادث.

 

وفاة طفل انحشر بين الحائط والأسانسير في مدينة نصر


كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث في عقار سكني بنطاق دائرة قسم شرطة مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والإسعاف إلى مكان الحادث.


وبالفحص تبين انحشار طفل بين الحائط والأسانسير داخل عقار وتم استخراج الجثة ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة الطفل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وفاة طفل انحشر بين الحائط والأسانسير في مدينة نصر وفاة طفل انحشر بين الحائط والأسانسير طفل انحشر بين الحائط والأسانسير مدينة نصر

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