أخبار مصر اليوم: السكك الحديدية تكشف سبب توقف قطار تلا بالمنوفية.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. موعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2025
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
موعد تنسيق الجامعات الأهلية 2025 للثانوية والشهادات المعادلة
تنسيق الجامعات 2025، يبحث أولياء الأمور والطلاب عن تنسيق الجامعات الأهلية، وموعد فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات وكيفية التسجيل.
دار الإفتاء: السبت غرة شهر صفر لعام 1447 هجريًّا
أعلنت دار الإفتاء نتيجة استطلاع هلال شهر صفر لعام 1447 هجريًّا وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.
الصحة تتخذ خطوات جادة لتحسين أوضاع الأطباء وتعزيز بيئة العمل
نظمت وزارة الصحة والسكان، اجتماعًا هامًا لمراجعة وتطوير حركة نيابات الأطباء، بهدف تحقيق توزيع عادل وفعّال للكوادر الطبية عبر المنشآت الصحية، مع التركيز على تحسين ظروف عمل الأطباء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية، وضمان استدامة المنظومة الصحية.
مصر ترسل طائرتين للمساعدة في إخماد حرائق الغابات بمدينة ليماسول بقبرص
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهات صباح اليوم بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لدولة قبرص، للمساهمة في جهود إخماد حرائق الغابات بمدينة ليماسول.
الأرصاد الجوية تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وهذا موعد ذروتها
حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بدأت منذ يوم أمس، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تشهد معظم المحافظات ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة والرطوبة.
رابط الاستعلام عن نتيجة تظلمات وظائف إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف
أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إتاحة خدمة الاستعلام عن نتيجة التظلمات التي تقدم بها بعض المتسابقين في مسابقة شغل عدد (1000) وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.
الصحة تعلن إنقاذ مريضة خمسينية من كسر متفتت أسفل الفخذ بمطروح العام
أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى مطروح العام في إجراء جراحة دقيقة لإنقاذ حياة مريضة خمسينية كانت تعاني من كسر متفتت أسفل الفخذ الأيمن، وذلك رغم وجود عدة عوامل صحية معقدة.
نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، موعد الإعلان الرسمي وتحديد قائمة الأوائل
يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء جميع أعمال التصحيح والرصد والمراجعة النهائية بكافة الكنترولات على مستوى الجمهورية.
الكهرباء تحقق أقصى ارتفاع في الأحمال وزيادة الاستهلاك بالوصول لـ38 ألف ميجاوات
واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها، وبلغت أمس الأربعاء ذروتها، وحققت الشبكة الكهربائية الموحدة أقصى ارتفاعا في الأحمال هذا العام، حيث بلغ الحمل الأقصى 38000 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم تحقيقه على مدار العام الماضي، طبقا لتقارير المركز القومي للتحكم فى الطاقة.
السكك الحديدية تكشف سبب توقف قطار تلا بالمنوفية
أصدرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بيانا إعلاميا بشأن ما تم تداوله عدد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن توقف قطار بمحطة تلا بالمنوفية لمدة نصف ساعة لعدم وجود مشرف القطار.
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