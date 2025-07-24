أصيبت بكسر في الجمجمة، مستشفى بلبيس المركزي ينقذ حياة طفلة سقطت من علو

أعلنت وزارة الصحة نجاح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلبيس المركزي في إنقاذ حياة طفلة بعد تعرضها لسقوط من مكان مرتفع نتج عنه كسر منخسف في عظام الجمجمة وتهتك بالرأس.

وقالت وزارة الصحة: كانت الطفلة قد نُقلت إلى المستشفى بسيارة إسعاف وهي في حالة اضطراب في الوعي مع اشتباه بنزيف داخلي في المخ، وبمجرد وصولها، خضعت للأشعات والفحوصات الطبية العاجلة، والتي كشفت عن وجود تهشم شديد في الرأس، وكسر منخسف بعظام الجمجمة.

وأكدت وزارة الصحة أنه فور تأكيد التشخيص، قرر الفريق الطبي إجراء جراحة عاجلة، تم خلالها رفع الكسر المنخسف، وتأمين الخلايا المخية، مع ترميم لعظام الجمجمة باستخدام ترقيع عظمي، إضافة إلى تركيب شفاط جراحي مقاس 17، والاطمئنان على عدم وجود نزيف داخلي.

وخرجت الطفلة من الجراحة بدرجة وعي ممتازة، وتم نقلها إلى قسم عناية الأطفال بالمستشفى لاستكمال المتابعة الطبية حتى تمام التعافي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تمكن الفريق الطبي بقسم طوارئ الجراحة في مستشفى الفيوم العام التابعة لوزارة الصحة من إنقاذ حياة مريض وصل في حالة حرجة إثر إصابته بطلق ناري في البطن، صاحبه نزيف داخلي حاد.

وجود تهتك وانفجار في المثانة البولية

وقالت وزارة الصحة إنه فور وصول الحالة، تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات وإجراء جراحة عاجلة لاكتشاف مواضع الإصابة، حيث تبين وجود تهتك وانفجار في المثانة البولية، وتمت إعادة بنائها بالكامل.

كما أظهرت الفحوصات وجود تهتك في جزء من الأمعاء الدقيقة، ما استدعى استئصال الجزء التالف وإعادة توصيل الأمعاء.

نزيف من شرايين وأوردة متعددة في جدار البطن وتجويفه

وواجه الفريق نزيفًا من شرايين وأوردة متعددة في جدار البطن وتجويفه، إلا أنه نجح في السيطرة عليه بالكامل.

وتكللت العملية بالنجاح، وخرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة، وسط إشادة بجهود الفريق الطبي الذي شارك في هذا التدخل الدقيق والمنقذ للحياة.

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