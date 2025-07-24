الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أصيبت بكسر في الجمجمة، مستشفى بلبيس المركزي ينقذ حياة طفلة سقطت من علو

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
ads

أعلنت وزارة الصحة نجاح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلبيس المركزي في إنقاذ حياة طفلة بعد تعرضها لسقوط من مكان مرتفع نتج عنه كسر منخسف في عظام الجمجمة وتهتك بالرأس.

وقالت  وزارة الصحة: كانت الطفلة قد نُقلت إلى المستشفى بسيارة إسعاف وهي في حالة اضطراب في الوعي مع اشتباه بنزيف داخلي في المخ، وبمجرد وصولها، خضعت للأشعات والفحوصات الطبية العاجلة، والتي كشفت عن وجود تهشم شديد في الرأس، وكسر منخسف بعظام الجمجمة.

الصحة تشارك في المؤتمر الدولي 17 لمناظير المخ والعمود الفقري

الصحة تكشف آخر موعد لإجراء المسح السمعي لحديثي الولادة

وأكدت وزارة الصحة أنه فور تأكيد التشخيص، قرر الفريق الطبي إجراء جراحة عاجلة، تم خلالها رفع الكسر المنخسف، وتأمين الخلايا المخية، مع ترميم لعظام الجمجمة باستخدام ترقيع عظمي، إضافة إلى تركيب شفاط جراحي مقاس 17، والاطمئنان على عدم وجود نزيف داخلي.

وخرجت الطفلة من الجراحة بدرجة وعي ممتازة، وتم نقلها إلى قسم عناية الأطفال بالمستشفى لاستكمال المتابعة الطبية حتى تمام التعافي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت تمكن الفريق الطبي بقسم طوارئ الجراحة في مستشفى الفيوم العام التابعة لوزارة الصحة من إنقاذ حياة مريض وصل في حالة حرجة إثر إصابته بطلق ناري في البطن، صاحبه نزيف داخلي حاد.

وجود تهتك وانفجار في المثانة البولية

وقالت وزارة الصحة إنه فور وصول الحالة، تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات وإجراء جراحة عاجلة لاكتشاف مواضع الإصابة، حيث تبين وجود تهتك وانفجار في المثانة البولية، وتمت إعادة بنائها بالكامل.

كما أظهرت الفحوصات وجود تهتك في جزء من الأمعاء الدقيقة، ما استدعى استئصال الجزء التالف وإعادة توصيل الأمعاء.

 

نزيف من شرايين وأوردة متعددة في جدار البطن وتجويفه

وواجه الفريق نزيفًا من شرايين وأوردة متعددة في جدار البطن وتجويفه، إلا أنه نجح في السيطرة عليه بالكامل.

وتكللت العملية بالنجاح، وخرج المريض من غرفة العمليات في حالة مستقرة، وسط إشادة بجهود الفريق الطبي الذي شارك في هذا التدخل الدقيق والمنقذ للحياة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إنقاذ حياة طفلة ستشفي بلبيس المركزى جراحة المخ والاعصاب عظام الجمجمة فريق جراحة المخ والأعصاب مستشفي بلبيس المركزى محافظة الشرقية كسر بالجمجمة عناية الاطفال مستشفي بلبيس

مواد متعلقة

الصحة تشارك في المؤتمر الدولي 17 لمناظير المخ والعمود الفقري

هيئة الدواء تحذر: الاستخدام السليم لأدوية الأنف ضروري لتجنب المضاعفات

الصحة تكشف آخر موعد لإجراء المسح السمعي لحديثي الولادة

نجاح فريق طبي بمستشفى الفيوم في إنقاذ مريض مصاب بتهتك وانفجار في المثانة بسبب طلق ناري

فاكسيرا تعلن توفير تطعيم ضد مرض الالتهاب السحائي

هيئة الدواء تحذر من عبوات مغشوشة من حقن Anti-D Rh للحوامل لمنع تشوهات الأجنة

الإسعاف: خطة تأمين طبي متكاملة لبطولة العالم للإسكواش للناشئين

عبد الغفار يجتمع مع ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر لبحث التعاون المشترك

الأكثر قراءة

كارثة في الأرز، تدمير شتلات نادرة بمليارات الجنيهات، ورئيس المشروع: مصر تفقد ثروتها القومية

مقطع بشع، شاحنة تحطم سيارات بشارع الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس (فيديو)

مالك باريس سان جيرمان يتولى رئاسة شركة الكرة بالزمالك، اعرف الحقيقة

معركة راغب علامة ومصطفى كامل إلى أين؟ شقيق المطرب اللبناني يفجر مفاجأة لـ"فيتو"

أرقام كارثية لـ آدم وناس قبل انتقاله للزمالك

لاعب الأهلي ينتقل إلى زد، تعرف على التفاصيل

آخر تطورات صفقة انضمام مدافع زد للزمالك

شروط القبول بالأكاديمية المصرية والكليات العسكرية من حملة المؤهلات العليا

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، معجزة النبي إسحاق

يظهر عندما يتمكن الأعداء من المؤمنين، علي جمعة يكشف موعد خروج المهدي المنتظر

تفسير حلم هدم المنزل في المنام وعلاقته بقطع صلة الرحم

المزيد
الجريدة الرسمية