دار الإفتاء: السبت غرة شهر صفر لعام 1447 هجريًّا

أعلنت دار الإفتاء نتيجة استطلاع هلال شهر صفر لعام 1447 هجريًّا وذلك من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

دار الإفتاء تعلن غرة شهر صفر

وأشارت الدار إلى أنه تبين لها من نتائج الرؤية الشرعية عدم التحقق من رؤية الهلال، وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاء أن غدا الجمعة هو المتمم لشهر محرم وأن بعد غد السبت الموافق 26 يوليو الجاري هو غرة شهر صفر لعام 1447 هجريًّا.

البحوث الفلكية تعلن ظروف رؤية هلال شهر صفر

وكشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، موعد شهر صفر لعام 1447هـ، حيث يولد هلال شهر صفر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 12 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من المحرم 1447 هـ الموافق 2025/7/24م (يوم الرؤية).



ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

كما يلاحظ وجود فترة زمنية لمكث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم (يوم الرؤية) في بعض البلدان العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

وبذلك يكون يوم الجمعة 2025/7/25م هو المتمم لشهر المحرم 1447هـ، وتكون غرة شهر صفر 1447 هـ فلكيًا يوم السبت 2025/7/26م.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.