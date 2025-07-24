الخميس 24 يوليو 2025
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أخبار مصر

الصحة تعلن إنقاذ مريضة خمسينية من كسر متفتت أسفل الفخذ بمطروح العام

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح الفريق الطبي بمستشفى مطروح العام في إجراء جراحة دقيقة لإنقاذ حياة مريضة خمسينية كانت تعاني من كسر متفتت أسفل الفخذ الأيمن، وذلك رغم وجود عدة عوامل صحية معقدة.

أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم

وأوضحت أن المريضة كانت تعاني من سمنة مفرطة، إلى جانب إصابتها بأمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى قصور في الشرايين التاجية، مما زاد من صعوبة التدخل الجراحي وخطورته.

 

إجراء عملية تركيب مسمار نخاعي تشابكي بنجاح

وأكدت أنه قد تم إجراء عملية تركيب مسمار نخاعي تشابكي بنجاح، وخرجت الحالة إلى القسم الداخلي لمتابعة الحالة الصحية دون تسجيل أي مضاعفات.

وأكدت وزارة الصحة أن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة العالية والجهود المتواصلة التي يبذلها الطاقم الطبي والتمريضي، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، لضمان تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للمرضى في جميع أنحاء الجمهورية.

مستشفي مطروح العام 
مستشفي مطروح العام 

كانت أعلنت وزارة الصحة نجاح فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى بلبيس المركزي في إنقاذ حياة طفلة بعد تعرضها لسقوط من مكان مرتفع نتج عنه كسر منخسف في عظام الجمجمة وتهتك بالرأس.

 

وقالت  وزارة الصحة: كانت الطفلة قد نُقلت إلى المستشفى بسيارة إسعاف وهي في حالة اضطراب في الوعي مع اشتباه بنزيف داخلي في المخ، وبمجرد وصولها، خضعت للأشعات والفحوصات الطبية العاجلة، والتي كشفت عن وجود تهشم شديد في الرأس، وكسر منخسف بعظام الجمجمة.

وأكدت وزارة الصحة أنه فور تأكيد التشخيص، قرر الفريق الطبي إجراء جراحة عاجلة، تم خلالها رفع الكسر المنخسف، وتأمين الخلايا المخية، مع ترميم لعظام الجمجمة باستخدام ترقيع عظمي، إضافة إلى تركيب شفاط جراحي مقاس 17، والاطمئنان على عدم وجود نزيف داخلي.

وخرجت الطفلة من الجراحة بدرجة وعي ممتازة، وتم نقلها إلى قسم عناية الأطفال بالمستشفى لاستكمال المتابعة الطبية حتى تمام التعافي.

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الصحة والسكان مستشفي مطروح العام وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة وارتفاع ضغط الدم

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