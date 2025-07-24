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نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، تعرف على سبب تأخر اعتمادها عن الثانوية العامة

نتيجة الشهادة الثانوية
نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية، فيتو
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نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 .. يترقب طلاب الثانوية الأزهرية 2025 اعتماد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف للنتيجة خلال الأسبوع القادم، بعد الانتهاء من أعمال الرصد والتجميع التي تجرى حاليًا قبل إعلان النتيجة.

التصحيح بالأزهر يدوي وعدد المواد 18 مادة 

واوضح مصدر داخل قطاع المعاهد الأزهرية  أن تأخر إعلان النتيجة عن نتيجة الثانوية العامة يعود لعدة أسباب منها أن التصحيح بالأزهر يدوي وعدد المواد 18 مادة، بينما التربية والتعليم التصحيح إلكترونى ولديهم عدد مواد أقل.

وشارك في التصحيح 22399 معلمًا، للتصحيح في 16 مركزًا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة - القليوبية - المنوفية - الغربية - كفر الشيخ - الشرقية - الدقهلية - البحيرة - الجيزة - الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر).

رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2025 

ومن المقرر أن تُعلن نتيجة الثانوية الأزهرية عبر  بوابة الأزهر الإلكترونية فور اعتمادها، ليتمكن الطلاب من معرفة نتائجهم باستخدام رقم الجلوس. كما سيتم توفير النتيجة في المعاهد الأزهرية بعد الإعلان الرسمي بيوم واحد. 

وأكد الأزهر الشريف أن أي أخبار متداولة بشأن ظهور النتيجة حاليًا أو تسريبها عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة الموقع الرسمي للأزهر كمصدر وحيد للمعلومات الموثوقة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 

وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية (natiga.azhar.eg) باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الموقع الرسمي لبوابة الأزهر.

اختيار أيقونة "نتيجة الثانوية الأزهرية 2025".

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على "عرض النتيجة" للاطلاع على الدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

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