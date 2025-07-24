الأرصاد الجوية تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وهذا موعد ذروتها

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة بدأت منذ يوم أمس، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تشهد معظم المحافظات ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة والرطوبة.

منخفض الهند الموسمي وراء الموجة الحارة

وقالت الدكتورة منار غانم، خلال حديثها بقناة «إكسترا نيوز»، إن السبب في هذه الموجة شديدة الحرارة هو امتداد منخفض الهند الموسمي على سطح الأرض، بالتزامن مع مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى احتباس حراري واضح.

ارتفاع بين 4 و6 درجات عن المعدلات الطبيعية

وأوضحت أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل اليوم 40 درجة مئوية في الظل، بينما تتراوح درجات الحرارة "المحسوسة" بين 42 و43 درجة مئوية بفعل ارتفاع نسب الرطوبة.

رطوبة خانقة ترفع الإحساس بالحر

وأشارت غانم إلى أن نسبة الرطوبة تصل إلى 95% على السواحل الشمالية، وإلى 85% في القاهرة والوجه البحري، مما يزيد الشعور بالحرارة، خاصة في النهار ومع هدوء سرعة الرياح.

ذروة الموجة الأحد.. وصعيد مصر يسجل درجات خطيرة

وتوقعت الأرصاد أن تصل ذروة الموجة الحارة مع مطلع الأسبوع، موضحة أن الحرارة ستظل أعلى من 40 درجة بالقاهرة حتى الثلاثاء، بينما تسجل محافظات الصعيد مثل الأقصر وأسوان من 44 إلى 45 درجة مئوية.

ارتفاع الحرارة ليلًا والشعور بالاختناق

وحذرت من أن درجات الحرارة المرتفعة تستمر حتى أثناء الليل، مما يجعل الأجواء مائلة للحرارة ورطبة وغير مريحة، خاصة في ظل ضعف حركة الهواء.

نصائح هامة للمواطنين لمواجهة الموجة

ودعت "غانم" المواطنين إلى اتباع مجموعة من الإرشادات لتقليل التأثيرات الصحية للموجة، أبرزها:

تجنب الخروج وقت الظهيرة قدر الإمكان

الإكثار من شرب المياه والسوائل الباردة

ارتداء ملابس قطنية فاتحة اللون

عدم بذل مجهود بدني كبير في النهار

تهوية المنازل وتجنب الأماكن المغلقة

موجة الصيف الأشد حتى الآن

وفي ختام حديثها، وصفت "غانم" هذه الموجة بأنها الأشد منذ بداية فصل الصيف، مطالبة بـاتخاذ الاحتياطات، خاصة من قبل الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

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