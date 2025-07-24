الكهرباء تحقق أقصى ارتفاع في الأحمال وزيادة الاستهلاك بالوصول لـ38 ألف ميجاوات

واصلت الأحمال الكهربائية ارتفاعها، وبلغت أمس الأربعاء ذروتها، وحققت الشبكة الكهربائية الموحدة أقصى ارتفاعا في الأحمال هذا العام، حيث بلغ الحمل الأقصى 38000 ميجاوات، وهو أعلى حمل وأقصى استهلاك تم تحقيقه على مدار العام الماضي، طبقا لتقارير المركز القومي للتحكم فى الطاقة.

ارتفاع الأحمال الكهربائية على الشبكة الكهربائية الموحدة

ونجحت الشبكة الموحدة للكهرباء في استيعاب ارتفاع الأحمال الكهربائية والزيادة الكبيرة في الاستهلاك على مدار الأيام الماضية والتي بلغت ذروتها أمس الأربعاء، وكشفت تقارير المركز القومي للتحكم أن مؤشرات الزيادة اليومية فى استهلاك الكهرباء وارتفاع الأحمال غير مسبوقة في هذا التوقيت من العام، ولم يتم رصدها بهذه الكيفية على مدار السنوات الماضية، وتم تسجيل أقصى حمل العام الماضى ليوم واحد فقط وكان بسبب موجة شديدة الحرارة تعرضت لها البلاد.

ضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية

ومن جانبها، واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأجهزتها المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وتابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجريات خطة العمل ورفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" وتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش من الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر، بهدف استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي.

ووجه الدكتور محمود عصمت باستمرار متابعة الشبكة الكهربائية على كافة الجهود، والتواجد الدائم لرؤساء الشركات ومسئولي قطاعات التشغيل والصيانة على رأس العمل، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات، وسرعة الاستجابة والتحقق من إزالة سبب الشكوى، والحرص على الالتزام بمعايير الجودة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وهو ما يتم متابعته من قبل فرق المرور والتفتيش من قبل الوزارة.

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