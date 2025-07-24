نتيجة الثانوية الأزهرية 2025، موعد الإعلان الرسمي وتحديد قائمة الأوائل

يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية لعام 2025 خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد انتهاء جميع أعمال التصحيح والرصد والمراجعة النهائية بكافة الكنترولات على مستوى الجمهورية.

اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 خلال أيام.. ونسبة النجاح تقترب من 50%

ومن المتوقع أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا خلال الأسبوع المقبل، على أن تُعلن في مؤتمر صحفي يعقده قطاع المعاهد الأزهرية، بحضور قيادات الأزهر الشريف، حيث سيتم الكشف عن نسب النجاح وأسماء أوائل الجمهورية في الشعب المختلفة.

ويجري في الوقت الحالي تجهيز قائمة أوائل الثانوية الأزهرية تمهيدًا للإعلان عنها، حيث من المقرر أن يتواصل شيخ الأزهر مع الطلاب الأوائل هاتفيًا لتهنئتهم قبل الإعلان الرسمي.

أعداد الطلاب المشاركين في امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

بلغ عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طلاب وطالبات، موزعين على 577 لجنة في جميع محافظات مصر. وشمل العدد:

73,094 طالبًا وطالبة بالقسم العلمي.

100,714 طالبًا وطالبة بالقسم الأدبي.

وتضم مراكز التصحيح 22,399 معلمًا، موزعين على 16 مركزًا رئيسيًا، تشمل محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر.

إجراءات صارمة لضمان الشفافية والعدالة

حددت إدارة قطاع المعاهد الأزهرية أخطاءً لا يُسمح بوقوعها خلال عملية التصحيح، مثل:

ترك جزئيات من الأسئلة دون تصحيح.

إعطاء درجات أقل من المستحق رغم تطابق الإجابة مع النموذج.

عدم احتساب درجات من المسودات حال وجود الإجابة بها.

نقل درجات خطأ إلى غلاف كراسة الإجابة (البوكليت).

وتُعد هذه الأخطاء جسيمة وقد تعرض المراجع والمصحح للمساءلة القانونية.

توزيع درجات الثانوية الأزهرية 2025

يتكون المجموع الكلي للقسم العلمي من 650 درجة، موزعة على المواد كالتالي:

القرآن الكريم: 40 درجة (30 تحريري + 10 شفوي)

الحديث: 50 درجة (40 تحريري + 10 شفوي)

الفقه، التفسير، التوحيد، النحو، الصرف، البلاغة، الأدب والنصوص، اللغة الأجنبية: كل مادة 40 درجة

الرياضيات التطبيقية: 30 درجة

الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة

الفيزياء، الكيمياء، الأحياء: كل مادة 60 درجة

ومن المنتظر أن تبدأ أعمال تنسيق القبول بجامعة الأزهر عقب إعلان النتيجة بعدة أيام، على أن يُفتح باب تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين إلكترونيًا

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