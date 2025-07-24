موعد تنسيق الجامعات الأهلية 2025 للثانوية والشهادات المعادلة

تنسيق الجامعات 2025، يبحث أولياء الأمور والطلاب عن تنسيق الجامعات الأهلية، وموعد فتح باب التقديم للالتحاق بالجامعات وكيفية التسجيل.

وكانت الجامعات الأهلية في مصر بدأت فتح باب التسجيل المبكر لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية في مختلف الكليات والبرامج الدراسية، على أن يتم القبول بشكل نهائي للطلاب عقب إعلان مجلس الجامعات الأهلية عن الحد الأدنى للقبول.

وأكد مجلس الجامعات الاهلية في أخر اجتماع له استمرار العمل بقواعد قبول الطلاب الحاصلين على (شهادة الثانوية الأزهرية – شهادة الثانوية الفنية نظام الخمس سنوات – شهادة الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات – شهادة المعاهد المتوسطة عامين دراسيين) للالتحاق بالجامعات الأهلية، وكذلك قواعد قبول الطلاب الوافدين الحاصلين على شهادات: (الثانوية الفنية – دبلوم المعاهد) للالتحاق بالجامعات الأهلية.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2024

أعلن مجلس الجامعات الأهلية الحد الأدنى للقبول في تنسيق الجامعات الأهلية 2024، ومن المتوقع أن يقترب تنسيق الجامعات الأهلية 2025، من تنسيق كليات الجامعات الأهلية العام الماضي، وجاء الحد الأدنى للقبول كالتالي:

الطب البشري 79%

طب بشري جامعة الجلالة 76%

طب بشري جامعة العلمين الأهلية 76%

طب بشري جامعة الملك سلمان 74%

طب بشري جامعة شرق بورسعيد الأهلية 74%

طب بشري جامعة الإسماعيلية الأهلية 74%

طب الأسنان 77%

طب أسنان جامعة الجلالة 75%

طب أسنان جامعة العلمين 75%

طب أسنان جامعة الجلالة 73%

طب أسنان جامعة الملك سلمان 73%

طب أسنان جامعة شرق بورسعيد الأهلية 73%

طب أسنان جامعة الاسماعيلية الأهلية 73%

العلاج الطبيعي 75%

علاج طبيعي جامعة الجلالة 74%

علاج طبيعي جامعة العلمين الدولية 74%

علاج طبيعي جامعة الملك سلمان 72%

علاج طبيعي جامعة شرق بورسعيد الأهلية 72%

علاج طبيعي جامعة الإسماعيلية الأهلية 72%

الصيدلة 71%

صيدلة جامعة الجلالة 70%

صيدلة جامعة العلمين 70%

صيدلة جامعة الملك سلمان 68%

صيدلة جامعة شرق بورسعيد الأهلية 68%

صيدلة جامعة الأسماعيلية الأهلية 68%

الطب البيطري 675

طب بيطري جامعة الملك سلمان 65%

طب بيطري جامعة شرق بورسعيد 65%

طب بيطري جامعة الإسماعيلية الأهلية 65%

كلية الهندسة 68%

كلية الهندسة جامعة الجلالة 66%

كلية الهندسة جامعة العلمين الدولية66%

كلية الهندسة جامعة الملك سلمان 65%

كلية الهندسة جامعة شرق بورسعيد الأهلية65%

كلية الهندسة جامعة الإسماعيلية الأهلية65%

كلية علوم الحاسب 60%

كلية التكنولوجيا الحيوية 53%

تكنولوجيا العلوم الصحية 53%

العلوم الأساسية 53%

الفنون التطبيقية 53%

اللغات والترجمة53%

الإعلام 53%

الاقتصاد والإدارة 53%

السياحة والفنادق 53%

التمريض 53%

الآثار 53%

الحقوق والقانون 53%

العلوم السينمائية 53%

خطوات التسجيل للتقديم للجامعات الأهلية 2025

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطالب اتباعها في التسجيل على الموقع الإلكتروني للجامعة الأهلية التي يرغب في الالتحاق بها وهي كالتالي:

يقوم الطالب بإنشاء حساب علي الموقع المخصص للتقديم واستيفاء البيانات المطلوبة بكل دقة.

يجب أن يحتفظ الطالب باسم المستخدم وكلمة السرالخاصة بالمتقدم عند التسجيل على موقع التقديم وذلك للدخول مرة أخرى ومتابعة حالة الطلب الخاص به حيث يتم الاعلان عن نتيجة القبول المبدئي عبر موقع التقديم الإلكتروني الخاص بالجامعة.

يجب أن يتأكد الطالب من رفع كل الشهادات المطلوبه في ملف pdf واحد او صورة واحدة بحجم اقصي 1 ميجا.

يجب أن يتم سداد رسوم فتح الملف للبرنامج المراد الالتحاق به وقدرها 1500 جنيه مصري (لا ترد) الكترونيًا.

يمكن للطالب التقدم بأكثر من طلب التحاق للبرامج المختلفة، كل طلب التحاق برسوم منفصلة.

يمكن السداد باستخدام إحدى الوسائل الآتية:

البطاقات البنكية (فيزا – ماستركارد ……. إلخ) منافذ وماكينات فورى

لن يعتد بالإيصالات التي يتم سدادها باي طريقة خارج منظومة الدفع الإلكتروني والموضحة أعلاه.

يرجى الاحتفاظ بصورة عملية السداد

الأوراق المطلوبة للتسجيل بالجامعات الأهلية 2025

يجب على الطالب الذي يرغب في الالتحاق بإحدى الجامعات الأهلية أن يحضر المستندت الآتية:

أصل شهادة الثانوية العامة و2 صورة منها. شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة (موضح به الرقم الثلاثي للطلاب الذكور) و2 صورة منها. 2 صورة بطاقة الرقم القومي وصورة بطاقة ولي الأمر. نموذج 2 جند للطلاب الذكور. بطاقة عسكرية 6 جند أو 7 جند مختومة من مكتب التجنيد بقسم الشرطة التابع له الطالب 8 صور شخصية 4* 6. حافظة بلاستيك بكبسولة.

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