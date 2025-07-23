تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

تنسيق الجامعات 2025، يبحث أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة 2025، عن الجامعات الأهلية الجديدة المقرر الدراسة بها 2025-2026، وعن كيفية التقديم للالتحاق بها.

ويبحث طلاب الثانوية العامة عن كيفية التقديم للجامعات الأهلية الجديدة 2025 والمصاريف:

12 جامعة أهلية جديدة تبدأ الدراسة العام القادم

وأعلنت وزارة التعليم العالي عن صدور 12 قرارا جمهوريا ببدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة تقدم برامج دراسية متميزة، وهي: جامعة القاهرة الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة السويس الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، وجامعة مدينة السادات الأهلية.

وتضم جامعة القاهرة الأهلية 14 كلية، وتشمل: (كلية الطب – كلية طب الأسنان – كلية الصيدلة – كلية التمريض – كلية العلاج الطبيعي – كلية الهندسة – كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي – كلية العلوم – كلية الطب البيطري – كلية التجارة – كلية الاقتصاد والعلوم السياسية – كلية الإعلام – كلية التربية للطفولة المبكرة – كلية الحقوق).

وتضم جامعة كفر الشيخ الأهلية: 12 كلية وتشمل (كلية الطب البشري – كلية طب الفم والأسنان – كلية الصيدلة – كلية العلاج الطبيعي – كلية التمريض – كلية الطب البيطري – كلية الهندسة – كلية علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي – كلية العلوم – كلية الزراعة – كلية اللغات والعلوم الإنسانية – كلية التجارة وعلوم الإدارة).

خطوات التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للتسجيل للجامعات الأهلية، وهي كالتالي:

يقوم الطالب بإنشاء حساب علي الموقع المخصص للتقديم لكل جامعة واستيفاء البيانات المطلوبة بكل دقة.

يجب الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بالمتقدم عند التسجيل على موقع التقديم، وذلك للدخول مرة أخرى، ومتابعة حالة الطلب الخاص بالطالب، حيث يتم الاعلان عن نتيجة القبول المبدئي عبر موقع التقديم الإلكتروني المشار إليه سابقًا.

يجب على الطلاب التأكد من رفع كل الشهادات المطلوبة في ملف pdf واحد أو صورة واحدة بحجم أقصى 1 ميجا.

يتم سداد رسوم فتح الملف للبرنامج المراد الالتحاق به وقدرها 1500 جنيه مصري (لا ترد) الكترونيًا.

يمكن للطالب التقدم بأكثر من طلب التحاق للبرامج المختلفة، كل طلب التحاق برسوم منفصلة.



طريقة سداد رسوم التسجيل بالجامعات الأهلية

يمكن للطلاب سداد رسوم التسجيل للجامعات الأهلية باستخدام إحدى الوسائل الآتية:

البطاقات البنكية (فيزا – ماستركارد ……. إلخ).

منافذ وماكينات فورى.

لن يعتد بالإيصالات التي يتم سدادها بأي طريقة خارج منظومة الدفع الإلكتروني والموضحة أعلاه.

يرجى الاحتفاظ بصورة عملية السداد.

ملاحظات هامة للطلاب قبل التسجيل للجامعات الأهلية

تستعرض بوابة “فيتو” مجموعة من الملاحظات الهامة التي يجب على الطلاب الاطلاع عليها قبل أداء عملية التسجيل للجامعات الأهلية، وهي كالتالي:

يعتبر موقع التقديم الإلكتروني لكل جامعة أهلية والصفحة الرسمية لها على فيسبوك هما المصدران الأساسيان للتعرف على مستجدات عملية التنسيق الخاصة بالمتقدم، لذا يجب على الطالب المتابعة المستمرة لما يستجد من تنويهات عليهما.

يتحمل المتقدم مسئولية صحة البيانات ودقتها، ومن يخالف ذلك يتعرض لإلغاء التسجيل الخاص به على موقع الجامعة.

لا يتطلب التقديم المبدئي الحضور الشخصي لمقر الجامعات الأهلية إلا في مرحلة استكمال الأوراق النهائية.

أكدت جميع الجامعات الأهلية أنها ليس لها أي وسطاء أو مندوبين في داخل مصر أو خارجها، وحذرت من التعامل مع أي فرد خارجها.

بالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، الثانوية الأزهرية، مدارس STEM للعلوم والتكنولوجيا، ومدارس النيل الدولية لعام 2025، سيتم إعلان موعد التقديم لاحقًا، وذلك بعد إعلان نتائج الثانوية العامة والأزهرية.

الحد الأدنى للقبول بالجامعات الأهلية 2024 لطلاب الثانوية العامة والأزهرية

كلية الطب البشري 79%

كلية طب الأسنان 77%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع القنطرة 75%

كلية طب الأسنان جامعة سيناء فرع العريش 73%

كلية العلاج الطبيعي 75%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع القنطرة 74%

كلية العلاج الطبيعي جامعة سيناء فرع العريش 72%

كلية الصيدلة 71%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع القنطرة 70%

كلية الصيدلة جامعة سيناء فرع العريش 68%

كلية الطب البيطري 67%

كلية الهندسة 68 %

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع القنطرة 66%

كلية الهندسة جامعة سيناء فرع العريش 65%.

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