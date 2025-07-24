مصر ترسل طائرتين للمساعدة في إخماد حرائق الغابات بمدينة ليماسول بقبرص

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أصدر توجيهات صباح اليوم بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لدولة قبرص، للمساهمة في جهود إخماد حرائق الغابات بمدينة ليماسول.

وأوضح الوزير أنه جرى إرسال طائرتي هليكوبتر متخصصتين من مصر، وصلتا بالفعل في نفس اليوم الساعة الرابعة عصرا إلى قبرص للمشاركة في عمليات الإطفاء، وذلك في باكورة المساعدات المقدمة في مواجهة هذا الظرف.

بدوي في زيارة لموقع الحرائق

وحرص المهندس كريم بدوي، على زيارة موقع الحرائق التي اندلعت بالقرب من مدينة ليماسول الساحلية بجنوب قبرص، وذلك في أعقاب الحادث المؤسف الذي أسفر عن سقوط ضحايا وإصابة عدد من المدنيين، وإجلاء سكان عدة مناطق قريبة من موقع الحريق.

وأعرب الوزير خلال الزيارة عن خالص التعازي والمواساة باسم الحكومة المصرية إلى نظيره القبرصي جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة، وإلى الشعب القبرصي، مؤكدًا استعداد مصر الشريك الاستراتيجي لدولة قبرص لتقديم كل ما يلزم من دعم فني ولوجستي.

كما شدد الوزير على أن العلاقات بين البلدين تتجاوز حدود الشراكة الاقتصادية إلى تعاون إنساني وأخوي راسخ، مشيرًا إلى أن مصر لن تتوانى عن تقديم الدعم والمساعدة في مثل هذه الظروف الطارئة، إيمانًا منها بأهمية العمل الإقليمي المشترك لمواجهة الأزمات وتعزيز قدرات الاستجابة السريعة.

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