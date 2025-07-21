إصابة شخصين في انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة وقع بطريق كوبرى أبو سلطان، بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

إخطار بوقوع حادث

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إخطارا يفيد انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، وتحديدا بكوبرى أبو سلطان.

انتقال الأجهزة الأمنية والإسعاف لمكان الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى فايد المركزي.

أسماء المصابين وحالتهم الصحية

وقالت مصادر طبية في مستشفى فايد المركزي إن مصاب واحد وصل إلى المستشفى بعد أن رفض الثاني النقل، وتبين أن المصاب هو أحمد كيلاني أحمد محمد يبلغ من العمر 38 عاما، من الشيخ زايد، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

كما أصيب محمد السيد حمدي يبلغ من العمر 18 عاما من المحطة الجديدة، مصاب بكدمة بالساق اليسري.



التعامل مع مصابي الحوادث

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"، المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.

التعامل بواسطة المسعفين

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الاصابات بالحوادث.

تحذير هام

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لان ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة.

موضحًا أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.

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