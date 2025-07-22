شهد الطريق الحر في اتجاه مدينة بنها، حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بمحصول البنجر، وذلك قبل الوصول إلى الطريق الإقليمي بحوالي كيلومترين، وأسفر الحادث عن تعطل جزئي في حركة المرور بالمنطقة، دون إصابات أو خسائر بشرية.

انقلاب سيارة نقل محملة بالبنجر أعلى الطريق الحر اتجاه بنها

تلقى مدير امن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الحر، انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ إلى موقع الحادث، تبين حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بمحصول البنجر، وذلك قبل الوصول إلى الطريق الإقليمي بحوالي كيلومترين،حيث يجري التعامل مع آثار الانقلاب وتسيير حركة السير، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وأكدت مصادر أنه جارٍ رفع السيارة وإزالة الحمولة من نهر الطريق، لتأمين الموقع وضمان سلامة المارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتواصل الجهات المعنية المتابعة الدقيقة للموقف، مع توجيه السائقين إلى توخي الحذر واتباع تعليمات المرور في تلك المنطقة.



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