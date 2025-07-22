التحقيق مع مالك مخزن قطع غيار شب به حريق بعقار سكني في المرج

انتقل فريق من نيابة المرج لمعاينة مخزن قطع غيار سيارات شب به حريق هائل، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وتقدير حجم الخسائر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشكيل لجنة هندسية لفحصه، ولبيان هل تأثر العقار بالحريق من عدمه مع إخلاء العقار من السكان لحين انتهاء التحقيق.

اندلاع حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بالطابق الأرضي بعقار مكون من 10 طوابق بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور تحركت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.



ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت باستدعاء مالك المخزن لاستجوابه، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة المهنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.