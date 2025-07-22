الثلاثاء 22 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

التحقيق مع مالك مخزن قطع غيار شب به حريق بعقار سكني في المرج

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

انتقل فريق من  نيابة المرج لمعاينة مخزن قطع غيار سيارات شب به حريق هائل، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وتقدير حجم الخسائر.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتشكيل لجنة هندسية لفحصه، ولبيان هل تأثر العقار بالحريق من عدمه مع إخلاء العقار من السكان لحين انتهاء التحقيق.

اندلاع حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل مخزن قطع غيار سيارات بالطابق الأرضي بعقار مكون من 10 طوابق بدائرة قسم شرطة المرج.

وعلى الفور تحركت قوات الشرطة والحماية المدنية إلى مكان الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها.


ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق.

 تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت باستدعاء مالك المخزن لاستجوابه، والتأكد من الالتزام باشتراطات السلامة المهنية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المرج غرفة عمليات النجدة قسم شرطة المرج المرج النيابة العامة مخزن قطع غيار سيارات

مواد متعلقة

السيطرة على حريق في مصنع كرتون بالقليوبية

المعمل الجنائي يعاين موقع حريق محل عطور بكرداسة

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية حاسمة ينتظرها الشارع المصري

ترقبوا، نتيجة الثانوية العامة 2025 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

جمهور يواجه مصطفى كامل بكليب "أبوسك” بعد قرار منع راغب علامة الغناء في مصر (فيديو)

أخبار مصر: بيان من وزارة المالية بشأن حزمة اجتماعية جديدة، سر تواصل صلاح مع الأهلي، قفزة بأسعار الجبن، واشنطن تهدد حماس

3985 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

نتيجة الثانوية العامة 2025 بمحافظة القليوبية

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 22-7-2025 في الأسواق

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025

استقرار سعر السكر في الأسواق المحلية اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

حجاب وأزمات واستقالات.. هوانم الحكومة قصص لها العجب من سحر نصر لـ ياسمين فؤاد (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيفية التوبة من الغش في الامتحانات وشروطها

الدعاء لأهل غزة بالإغناء عن ذل الحاجة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 22 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية