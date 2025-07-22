الثلاثاء 22 يوليو 2025
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خارج الحدود

ويتكوف يتوجه إلى المنطقة لبحث إنشاء ممر إنساني لدخول المساعدات إلى غزة

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، عن توجه المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى المنطقة ولدينا فريق من الوزارة يعمل معه.

ستيف وتيكوف يتوجه للمنطقة لبحث وقف إطلاق النار فى غزة

وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين، إن ستيف ويتكوف، سيتوجّه إلى منطقة الشرق الأوسط "وأمله كبير بأن نطرح وقفا جديدا لإطلاق النار فى غزة، وممرا إنسانيا لدخول المساعدات، وهو أمر، في الواقع، وافق عليه الطرفان".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكى، كشف الجمعة الماضى، أن إسرائيل تجري اتصالات مع الولايات المتحدة، بهدف إقناع 3 دول باستقبال الفلسطينيين من قطاع غزة.

إسرائيل تجري اتصالات لنقل سكان غزة إلى إثيوبيا وإندونيسيا وليبيا

ونقل الموقع عن مصادر مطلعة أنه، خلال زيارة رئيس الموساد، دافيد برنياع، إلى واشنطن هذا الأسبوع، أبلغ المبعوث الأمريكى، ستيف ويتكوف، بأن إسرائيل تجري اتصالات في هذا الشأن مع كل من إثيوبيا، وإندونيسيا، وليبيا.

ووفق المصادر، فإن برنياع أبلغ ويتكوف، خلال اجتماعهما في وقت سابق من هذا الأسبوع، أن هناك دولا أعربت عن انفتاحها تجاه استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين من غزة.

واقترح رئيس الموساد أن تقدم الولايات المتحدة حوافز لتلك الدول وتساعد إسرائيل على إقناعها.

وذكر مصدر أن ويتكوف أبدى موقفا غير حاسم، ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتدخل بفعالية في هذا الموضوع.

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ويتكوف ستيف ويتكوف الشرق الأوسط غزة ممرا إنسانيا لدخول المساعدات

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