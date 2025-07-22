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خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني: ارتقاء 80 طفلا في غزة اليوم بسبب الجوع

أطفال غزة، فيتو
أطفال غزة، فيتو

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، ارتقاء 80 طفلا فلسطينيا بسبب الجوع في قطاع غزة اليوم.

صحة غزة تحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة في القطاع

قالت وزارة الصحة في غزة، السبت الماضي، إن مجاعة كارثية ومجازر دامية قرب مراكز المساعدات تهدد حياة آلاف المواطنين في القطاع.

مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية

وأضافت صحة غزة: “القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية وتفشي سوء التغذية الحاد.. طواقمنا رصدت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. نحذر من كارثة صحية وإنسانية غير مسبوقة إذا استمر هذا الصمت الدولي”.

وكانت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة غوث تشغيل اللاجئين (أونروا) في غزة، كشفت أن 112 طفلا يُشخّصون يوميا بسوء التغذية في القطاع منذ بداية العام.

نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة

وأكدت الأونروا أن نقص الوقود في غزة وصل إلى مستويات حرجة، مشيرة إلى أنه بدون كميات كافية منه يواجه القطاع انهيارا في الجهود الإنسانية.

وقالت إن المنظمة تواجه تحديا يتمثل في نقص المستلزمات الطبية بالقطاع.

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