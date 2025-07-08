صحيفة عبرية: ويتكوف يغادر إلى الدوحة بعد لقاء ترامب مع نتنياهو

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة فور انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمقرر عقده خلال الساعات المقبلة.

زيارة ويتكوف للدوحة بشأن غزة

وأوضحت المصادر أن زيارة ويتكوف إلى الدوحة تأتي في إطار تحركات غير رسمية يقودها فريق ترامب لدفع جهود التهدئة في قطاع غزة، والتوصل إلى تفاهمات أولية بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، يشمل تبادل أسرى وضمانات إنسانية.

لقاء ترامب ونتنياهو

وبحسب الصحيفة، فإن اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو يتناول عددًا من القضايا الإقليمية الحساسة، وعلى رأسها ملف غزة والتوصل الي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بالقطاع وصفقة تبادل الأسرى.

ملف التهدئة في غزة

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه ملف التهدئة في غزة جمودًا سياسيًا وميدانيًا، وسط تصاعد الضغط الدولي لوقف العمليات العسكرية المتواصلة.

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