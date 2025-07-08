الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صحيفة عبرية: ويتكوف يغادر إلى الدوحة بعد لقاء ترامب مع نتنياهو

ويتكوف، فيتو
ويتكوف، فيتو

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، سيغادر إلى العاصمة القطرية الدوحة فور انتهاء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والمقرر عقده خلال الساعات المقبلة.

زيارة ويتكوف للدوحة بشأن غزة

وأوضحت المصادر أن زيارة ويتكوف إلى الدوحة تأتي في إطار تحركات غير رسمية يقودها فريق ترامب لدفع جهود التهدئة في قطاع غزة، والتوصل إلى تفاهمات أولية بشأن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار، يشمل تبادل أسرى وضمانات إنسانية.

لقاء ترامب ونتنياهو

وبحسب الصحيفة، فإن اللقاء المرتقب بين ترامب ونتنياهو يتناول عددًا من القضايا الإقليمية الحساسة، وعلى رأسها ملف غزة والتوصل الي اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بالقطاع وصفقة تبادل الأسرى.

ملف التهدئة في غزة

وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد فيه ملف التهدئة في غزة جمودًا سياسيًا وميدانيًا، وسط تصاعد الضغط الدولي لوقف العمليات العسكرية المتواصلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ويتكوف ترامب نتنياهو الرئيس الأمريكى مفاوضات غزة غزة صفقة تبادل الأسرى

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلي: نتنياهو يدعم خطة كاتس لتجميع سكان غزة بجنوب القطاع

ترامب: الوضع في غزة مأساوي ونسعى لحل النزاع نهائيا

نتنياهو عن مفاوضات غزة: النتيجة النهائية ستكون إطلاق سراح الرهائن

الأكثر قراءة

العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي

شاشة ON تحذف برومو برنامج كلام كبير لـ مها الصغير

ترامب يهدد دول بريكس بالرسوم الجمركية في هذه الحالة

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تركيب 4 كبائن أمام سنترال رمسيس لعودة خدمات الاتصالات وتوجيه عاجل من محافظ القاهرة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

زوجة ماكرون تتجنب مصافحته أثناء نزولهما من الطائرة أثناء زيارة إلى لندن(فيديو)

الحوثي ينشر مشاهد توثق لحظات استهداف السفينة ماجيك سيز وإغراقها (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 8/7/2025

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

المزيد

انفوجراف

تعديلات قانون الرياضة تحدد مصير مجالس إدارات الأندية الرياضية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خطر جسيم على المرأة، تحذير قوي من أمين الفتوى بشأن الزواج العرفي (فيديو)

ماذا يقول المسلم في الحر الشديد؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads