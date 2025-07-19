صحيفة عبرية: إرسال وفد إسرائيلي إلى الدوحة الأسبوع الجاري لاستكمال المفاوضات

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى الدوحة هذا الأسبوع تزامنا مع وصول الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف، لاستكمال مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوفد قد يضم وزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس جهاز الموساد دادي برنياع، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي، بالإضافة إلى القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك "ش".

ويأتي هذا التحرك ضمن جهود دبلوماسية مكثفة لإعادة تفعيل المفاوضات غير المباشرة، وسط وساطة أمريكية وقطرية، تتعلق بمستجدات الأوضاع في قطاع غزة والملف الإنساني والصفقات المحتملة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال مسئولون مطلعون إن انسحاب "حزب شاس" من الائتلاف الحكومي، وتحول الحكومة إلى حكومة أقلية، يزيد من احتمال إبرام صفقة التبادل.

وأضافوا أن نتنياهو لم يعد لديه ما يخسره: "بيبي يخوض فعليا حملة انتخابية، ويحتاج إلى أن يظهر بمظهر البطل الذي ينقذ إسرائيل ويحرر الأسرى".

وفي المقابل، أوضح مسئولون آخرون أن استعداد حركة "حماس" للقبول بصفقة جزئية يعود إلى الضمانات التي تلقتها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب.

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