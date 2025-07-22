المياه بتيجي ساعة وتقطع عشرة.. أزمة تضرب قرى بني سويف وتثير الغضب.. أهالي البديني: بنشتريها بالجراكن.. وسكان منهرو وشاويش: المشكلة تتكرر كل صيف.. والمحافظة: حلول عاجلة قيد التنفيذ

تشهد عددًا من قرى ومدن محافظة بني سويف أزمة حادة في مياه الشرب، حيث يعاني المواطنون من انقطاع المياه لفترات طويلة أو ضعفها الشديد، ما اضطر كثيرًا منهم إلى شراء المياه من مصادر خاصة أو اللجوء للقرى المجاورة، وسط حالة من الغضب والاستياء خاصة مع موجات الحر الشديدة التي تضرب المحافظة.

انقطاع وضعف المياه بقرى اهناسيا ببني سويف

في قرية البديني التابعة لمركز إهناسيا، عبّر الحاج رمضان بريك، عن استيائه من تكرار الانقطاع قائلًا: "المياه بتيجي ساعة وتقطع عشرة، ولما بتوصل بتكون ضعيفة جدًا، واللي ساكن فوق ما بيشوفش نقطة مياه، وبقينا نشتريها بالجراكن.

انقطاع المياه بقرية السعادنة ببني سويف

بينما قال الحاج خالد وحيد من قرية منهرو إنهم “بقالهم أيام مش قادرين يغطوا احتياجات البيوت من المياه، لا للشرب ولا للطهي، متابعا ”بنضطر نتحايل على الجيران اللي عندهم مية، والموضوع مفيش فيه أي شفافية من المسؤولين".

الأعطال أو الشبكة القديمة

وفي قرية شاويش، أكد الحاج مرعي الأعور، أن الأزمة تتكرر كل صيف دون حلول حقيقية، قائلًا: "المية بتيجي بالقطارة.. وبيحاولوا يقنعونا إن السبب في الأعطال أو الشبكة القديمة، بس ماحدش بيتحرك فعليًا".

انقطاع المياه بقرية السعادنة ببني سويف

انقطاع المياه بقرية السعادنة ببني سويف

كما أضاف الحاج محمود محمد من قرية السعادنة أن "الناس تعبت.. ومفيش خطة واضحة أو جدول انقطاع.. المياه ممكن تقطع 12 ساعة من غير أي إشعار، وحتى الخط الساخن ما بيردش"، فيما أكد الحاج محمد عبده من قرية الحمرايا أن الأهالي "مش قادرين يلاقوا مياه صالحة للشرب، الوضع غير آدمي".

وفي استجابة سريعة، وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بسرعة فحص الشكاوى المتداولة على مواقع الأخبار والتواصل الاجتماعي، وكلف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بإعداد تقرير فني شامل، كشف عن الأسباب الرئيسية للأزمة، وخطط التدخل العاجل لتحسين الخدمة.

انقطاع المياه بقرية السعادنة ببني سويف

شركة بني سويف توضح أسباب انقطاع وضعف المياه

وأوضح التقرير الذي أعدته المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه، أن القرى المتضررة تتبع مراكز بني سويف، ببا، ناصر، الواسطى، وإهناسيا، وأرجعت الأسباب إلى ضعف في الشبكات، أو وقوع القرى في نهايات خطوط المحطات، أو الأحمال الزائدة في أوقات الذروة، إلى جانب التوسع العمراني العشوائي.

شملت خطة الشركة عدة محاور، أبرزها تنفيذ توسعات بمحطة تل ناروز لخدمة قرى شرق النيل مثل الحمرايا وبياض العرب، وربطها بمحطات مدينة بني سويف الجديدة، كما تم رصد احتياج قرية نزلة السعادنة لتوسعات إضافية بمحطة معصرة نعسان، مع تزويد منطقة ورشة سنور بسيارات مياه منتظمة. وأشارت الخطة إلى قرب الانتهاء من توسعات محطة كفر ناصر التي ستخدم عزب الملاحيات بببا، وتشغيل توسعات محطة أشمنت ومشروعات تأهيل محطة ناصر بالمركز ذاته.

أما في مركز الواسطى، فالأزمة تتركز في صفط الشرقية وعزبة أبو النور، وتعتمد على محطة الترافلتريشن، ويجري التنسيق لإنشاء محطة بديلة، بينما يشمل مركز إهناسيا رفع كفاءة خط طرد محطة البديني، وتحسين تغذية عزبة شاويش من خلال محطة معصرة نعسان.

انقطاع المياه بقرية السعادنة ببني سويف

السبب في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك

وأشار التقرير إلى أن محطات المياه تعمل بكامل طاقتها، وأن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك هي أسباب رئيسية في ضعف المياه ببعض الفترات، بينما تتعامل فرق الطوارئ مع الأعطال فور حدوثها، مع استمرار المتابعة الميدانية من جانب المحافظة لضمان استقرار الخدمة.

وأعادت شركة مياه بني سويف تأكيد التزامها بتكثيف الجهود الفنية، ومواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، للحد من المعاناة وتحسين مستوى الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ بني سويف بضرورة التعامل العاجل مع شكاوى المواطنين.

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