محافظ بني سويف يتابع تدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي والتميز الرقمي

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في البرنامج التدريبي للعاملين بقطاع التعليم، والذي يتم تنفيذه في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستهدف تدريب أكثر من 550 متدربًا من 13 مديرية خدمية وبعض إدارات ديوان عام المحافظة، وذلك ضمن خطة التطوير المؤسسي داخل كافة قطاعات الدولة، وتنمية ورفع المهارات والقدرات الرقمية للكوادر البشرية ورفع كفاءتها في مختلف مجالات العمل الإداري والفني.

محافظ بني سويف يتابع تدريب المعلمين

وتابع محافظ بني سويف، جانبًا من فعاليات البرنامج، الذي يعقد بمركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التعليم، ويستهدف تنفيذ حزمة من البرامج للنهوض بالمستوى الأكاديمي والمهني للعاملين في مجال التعليم، والتي تشمل العديد من المحاور والموضوعات منها: الذكاء الاصطناعي، التخطيط الاستراتيجي، الأمن السيبراني، التميز التشغيلي وسلوكيات العمل، الشمول المالي وريادة الأعمال، والتميز الرقمي.

وتبادل محافظ بني سويف، الحوار مع المتدربين من المعلمين والإداريين العاملين بالقطاع، وناقشهم في موضوعات التدريب والعوائد المرجوة منها، وحثهم على تحقيق أفضل استفادة ممكنة من التدريب، الذي ينعكس بالإيجاب على منظومة التعليم ويساعدهم بشكل كبير في أداء مهامهم الوظيفية والمهنية باستخدام أساليب عصرية حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتستثمر ثورة المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تحسين وتطوير الأداء فضلًا عن توفير الجهد والوقت اللازمين لأداء تلك المهام.

وعلى هامش الزيارة، حرص محافظ بني سويف، على تفقد بعض الأنشطة التي يقدمها مركز التطوير التكنولوجي، والتقى عددًا من الطلاب الملتحقين بإحدى الدورات والبرامج التدريبية التي يوفرها المركز، وتبادل أطراف الحديث معهم، واستمع لآرائهم وتقييمهم عن مستوى الخدمة التي يقدمها المركز في هذا الجانب، مؤكدًا أهمية أهداف وفوائد الدورات التدريبية للطلاب في تطوير قدراتهم وزيادة معارفهم واكتساب مهارات التخطيط للمستقبل.

تدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي

من جهتها، أضافت وكيل الوزارة أنه يتم حاليًا التدريب على محور التميز الرقمي، ويستهدف البرنامج التدريبي تأهيل 120 متدربًا على 3 مراحل، بدأت بالمرحلة الأولى يوم السبت الماضي بواقع 40 متدربًا بكل مرحلة، حيث تم تجهيز قاعتين على مدار 5 أيام لكل مرحلة، ويتم التدريب بالتعاون بين إدارة التدريب بالمديرية ومركز التطوير التكنولوجي، وبالتنسيق مع إدارة الموارد البشرية والمكتب الفني بديوان عام المحافظة.

ورافق المحافظ خلال الزيارة كل من: بلال حبش نائب المحافظ، وأمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، وعلي يوسف رئيس المدينة، ومحمد بدر وكيل المديرية، وغادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بالمديرية، وأحمد مرسي مدير الموارد البشرية بالمحافظة، والدكتور محمد طه منسق التدريب وعضو المكتب الفني بديوان عام المحافظة، وماجد أبو سيف مدير إدارة التطوير التكنولوجي.

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