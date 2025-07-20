إخماد حريق نشب في مخلفات وحشائش بمحيط مزلقان الشاملة ببني سويف

أخمدت قوات الحماية المدنية ببني سويف، حريقا نشب منذ قليل في حشائش ومخلفات بالقرب من شريط السكك الحديد بمحيط مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، حيث امتدت النيران لتطال عربة قطار قديمة كانت متروكة في المكان، ما تسبب في تصاعد أدخنة كثيفة أثارت الذعر والقلق بين سكان المنطقة والمارة.

بلاغ حريق على شريط السكة الحديد ببني سويف

وفور تلقي البلاغ، انتقلت 4 سيارات إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية ببني سويف إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة الكاملة على النيران قبل امتدادها إلى المنشآت الحيوية المجاورة، مما حال دون حدوث أي عرقلة لحركة سير القطارات على هذا الخط الحيوي.

وتواصل فرق الإطفاء في هذه الأثناء أعمال التبريد والفحص الميداني لضمان عدم تجدد الاشتعال، بينما بدأت الجهات المعنية إجراء المعاينة اللازمة لموقع الحريق؛ للوقوف على ملابساته وأسباب اندلاعه، مع التأكيد على عدم وقوع أي خسائر بشرية حتى الآن.

السيطرة على حريق بالقرب من مزلقان الشاملة ببني سويف

كما شهد محيط الحادث تواجدًا أمنيًا مكثفًا من القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية، لمنع اقتراب المواطنين من موقع الحريق حفاظًا على سلامتهم، إلى جانب انتشار عدد من سيارات الإسعاف كإجراء احترازي.

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