السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

من التروسيكل لمصنع مخالف، سقوط شبكة بنشتري زيت الطعام المستعمل ببني سويف

سقوط شبكة اعادة تدوير
سقوط شبكة اعادة تدوير زيت الطعام ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن ضبط مصنع مخالف يعمل بدون ترخيص، يقوم بتدوير زيوت الطعام المستعملة بهدف إعادة استخدامها وبيعها، حيث تم التحفظ على طن من الزيوت المعاد تدويرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

بنشتري زيت الطعام المستعمل 

 وتشهد محافظة بني سويف، ظاهرة انتشرت مؤخرًا في عدد من القرى والمناطق الشعبية، حيث يجوب البعض الشوارع بعربات وتروسيكلات وهم ينادون بـ "بنشتري زيت الطعام المستعمل"، دون توضيح الجهة التي تقف وراءهم أو الغرض من جمع تلك الزيوت، ما يثير مخاوف من إعادة تدويرها بشكل غير آمن وبيعها للمواطنين، بما يشكّل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة.

 

<span style=
ضبط مصنع زيت مخالف ببني سويف

 

ويأتي ضبط المصنع ضمن جهود المحافظة لمجابهة مثل هذه الممارسات غير القانونية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، ويُسهم في ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري.

 

ضبط مصنع زيت مخالف ببني سويف 

 وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية والتجارية، ضمن خطة المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين وتخالف القانون.

 

<span style=
ضبط مصنع زيت مخالف ببني سويف

 

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير مديرية التموين، الذي أعده محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، واستعرض خلاله جهود المديرية في تنفيذ الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة الوضع التمويني وضبط المخالفات.

 

وأشار وكيل تموين بني سويف، إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا للتعليمات الصادرة بشأن ضمان سلامة المعروض من السلع على اختلاف أنواعها، ومواجهة أية مخالفات قد تضر بالمستهلك أو تخل بالسوق.
 

بلوجر تقتحم طب بني سويف لتصوير إعلان، ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

مصرع شاب إثر انقلاب توك توك في ترعة ببني سويف

طلاب علوم الفضاء بجامعة بني سويف الأهلية في زيارة علمية للأرصاد الجوية

محافظ بني سويف يتابع تدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي والتميز الرقمي

قبول تظلم مرشح النور وعودته لمنافسات فردي الشيوخ ببني سويف

سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير العمل بمجمع مواقف عدلي منصور

شبابنا يضيع ما بين التوك توك والتيك توك

لتسهيل حركة الركاب، مد خطوط سرفيس 1 و3 إلى مجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف

غلق أكاديمية تمريض غير مرخصة ومحال مخالفة في حملة رقابية ببني سويف

مصرع طفلة صعقا بالكهرباء من عمود إنارة ببني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف ببنى سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف تموين بني سويف

مواد متعلقة

بلوجر تقتحم طب بني سويف لتصوير إعلان، ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

مصرع شاب إثر انقلاب توك توك في ترعة ببني سويف

طلاب علوم الفضاء بجامعة بني سويف الأهلية في زيارة علمية للأرصاد الجوية

محافظ بني سويف يتابع تدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي والتميز الرقمي

قبول تظلم مرشح النور وعودته لمنافسات فردي الشيوخ ببني سويف

سكرتير عام مساعد بني سويف يتفقد سير العمل بمجمع مواقف عدلي منصور

شبابنا يضيع ما بين التوك توك والتيك توك

لتسهيل حركة الركاب، مد خطوط سرفيس 1 و3 إلى مجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف

الأكثر قراءة

المالية تعلن موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

مقطع مرعب، طفل يقود تريلا على الطريق السريع والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

قرار قوي من الزمالك ضد أحمد فتوح

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

هل يعاقب الأهلي إمام عاشور بعد ظهوره في حفل الساحل؟ مصدر يرد

أخبار مصر: حادث مأساوي بطريق مطروح، سر حذف بيان الاتحاد الفلسطيني ضد الأهلي، سيارة تدهس مارة بالإسكندرية، اتفاق وشيك بغزة

تأجيل نظر طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه بقضية شاليمار شربتلي

خدمات

المزيد

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

يواصل الصعود.. تعرف على سعر الألومنيوم صباح اليوم السبت

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عدد أهداف كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بعد تصريحات عبد السند يمامة، عالم أزهري يوضح معنى “وفدا” في سورة مريم

تفسير حلم السباحة في المنام وعلاقته بالقدرة على مواجهة الصعوبات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 19 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية