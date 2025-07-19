من التروسيكل لمصنع مخالف، سقوط شبكة بنشتري زيت الطعام المستعمل ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، عن ضبط مصنع مخالف يعمل بدون ترخيص، يقوم بتدوير زيوت الطعام المستعملة بهدف إعادة استخدامها وبيعها، حيث تم التحفظ على طن من الزيوت المعاد تدويرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بنشتري زيت الطعام المستعمل

وتشهد محافظة بني سويف، ظاهرة انتشرت مؤخرًا في عدد من القرى والمناطق الشعبية، حيث يجوب البعض الشوارع بعربات وتروسيكلات وهم ينادون بـ "بنشتري زيت الطعام المستعمل"، دون توضيح الجهة التي تقف وراءهم أو الغرض من جمع تلك الزيوت، ما يثير مخاوف من إعادة تدويرها بشكل غير آمن وبيعها للمواطنين، بما يشكّل تهديدًا مباشرًا على الصحة العامة.

ضبط مصنع زيت مخالف ببني سويف

ويأتي ضبط المصنع ضمن جهود المحافظة لمجابهة مثل هذه الممارسات غير القانونية، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات وزارة التموين بتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، بما يضمن سلامة وصحة المواطنين، ويُسهم في ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري.

ضبط مصنع زيت مخالف ببني سويف

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة الاستمرار في تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية والتجارية، ضمن خطة المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق، والتصدي لأي ممارسات تضر بصحة المواطنين وتخالف القانون.

ضبط مصنع زيت مخالف ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير مديرية التموين، الذي أعده محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، واستعرض خلاله جهود المديرية في تنفيذ الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية لمتابعة الوضع التمويني وضبط المخالفات.

وأشار وكيل تموين بني سويف، إلى أن الحملات مستمرة على مدار الساعة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا للتعليمات الصادرة بشأن ضمان سلامة المعروض من السلع على اختلاف أنواعها، ومواجهة أية مخالفات قد تضر بالمستهلك أو تخل بالسوق.



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