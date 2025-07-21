مدير التأمين الصحي ببني سويف يتفقد سير العمل وانتظام الخدمة بمستشفى المحافظة

قام الدكتور محمد فؤاد عبد الفتاح، مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، بجولة تفقدية داخل مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل، وانتظام تقديم الخدمة، والاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

مدير التأمين الصحي يتفقد سير العمل

تأتي هذه الجولة التفقدية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بشأن المتابعة الميدانية المستمرة والتأكيد على جودة الخدمة المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي.

مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى بني سويف

ورافق مدير فرع التأمين الصحي ببني سويف خلال جولته كل من: الدكتور شريف الزناتي، مدير مستشفى التأمين الصحي ببني سويف، والدكتور أحمد يسري، مدير الخدمات الطبية، بالمستشفى وزوبة شعبان، مدير التمريض بالمستشفى.

مدير التأمين الصحي يزور مستشفى بني سويف

وقد شملت الجولة عددًا من الأقسام الحيوية داخل المستشفى، حيث استمع سيادته إلى شرح مفصل من الفرق الطبية حول آليات العمل داخل الأقسام، كما ناقش معهم سبل تحسين الأداء، وتطوير الخدمة الطبية بما يلبي تطلعات المرضى.

مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى بني سويف

وأكد الدكتور محمد فؤاد، مدير التأمين الصحي ببني سويف، أن الزيارة تأتي ضمن خطة عمل فرع التأمين الصحي ببني سويف للمتابعة اليومية على أرض الواقع، والاستماع المباشر إلى الطواقم الطبية والعاملين، والعمل على تذليل أية عقبات قد تعيق تقديم الخدمة بالشكل الأمثل.

وأكد الدكتور شريف الزناتي، مدير المستشفى، إن إدارة المستشفى حريصة على تطبيق معايير الجودة ومواصلة تطوير الأداء في كافة الأقسام، بما ينعكس إيجابًا على حالة المريض وسرعة استجابته للعلاج، مشيدًا بدعم فرع التأمين الصحي في تلبية احتياجات المستشفى وتعزيز الكوادر والإمكانات.

مدير التأمين الصحي يتفقد مستشفى بني سويف

وتأتي هذه الزيارة في إطار المتابعة المستمرة والدورية التي يحرص عليها فرع التأمين الصحي ببني سويف؛ لضمان جودة الرعاية الصحية المُقدَّمة وتذليل أي معوقات قد تواجه الفرق الطبية أو المرضى.

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