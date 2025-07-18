الجمعة 18 يوليو 2025
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بلوجر تقتحم طب بني سويف لتصوير إعلان، ورئيس الجامعة يحيل الواقعة للتحقيق

مستشفى وكلية طب جامعة
مستشفى وكلية طب جامعة بني سويف، فيتو

 أحال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، واقعة دخول «بلوجر» إلى مبنى كلية الطب بالجامعة وتسجيل فيديو دعائي لصالح «أكاديمية» غير معروفة، إلى التحقيق العاجل، بعدما تم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

 

واقعة دخول «بلوجر» إلى مبنى كلية الطب

 وأكد رئيس جامعة بني سويف، أنه كلف المسئولين بكلية الطب بتحرير محضر رسمي في الواقعة، ضد البلوجر التي دخلت مبنى الكلية دون أي تصريح مسبق، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأكاديمية التي تم الإعلان عنها داخل الكلية دون إذن أو سند قانوني.

وأضاف رئيس جامعة بني سويف، أنه ليس من المعقول أو المقبول استخدام اسم الكلية أو غرفها ومعاملها في دعاية «غير مسؤولة»، مستنكرًا استغلال منشأة تعليمية حكومية في محتوى تجاري أو ترويجي دون الحصول على موافقات مسبقة، مشيرًا إلى أنه تم تكليف كل من له صلة بالواقعة داخل الكلية بتقديم توضيحات رسمية، لبحث مسؤولية كل طرف عن السماح بالتصوير.

وأشار رئيس جامعة بني سويف، إلى أن مسئولي كلية الطب كانوا قد رفضوا قبل نحو شهرين طلبًا من نفس الأكاديمية لتصوير مواد دعائية داخل الكلية، وهو ما يزيد علامات الاستفهام حول كيفية دخول البلوجر هذه المرة وتصوير المحتوى دون أي تنسيق رسمي.

ومن المنتظر أن تصدر الجامعة بيانًا جديدًا خلال الساعات المقبلة، يتضمن نتائج التحقيقات والإجراءات المتخذة بحق المتورطين في الواقعة.

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