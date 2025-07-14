قبول تظلم مرشح النور وعودته لمنافسات فردي الشيوخ ببني سويف

قضت محكمة القضاء الإداري ببني سويف، الإثنين، بقبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد يحيى وزيري، أمين حزب النور بـ محافظة بني سويف، على قرار استبعاده من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن الدائرة الفردية بالمحافظة.

عودة مرشح لمنافسات الشيوخ ببني سويف

وجاء الحكم ليعيد "يحيى وزير" رسميًا إلى السباق الانتخابي، بعد أن سبق واستُبعد من كشوف الترشح الأولية، حيث كان قد تقدم بأوراق ترشحه بمحكمة بني سويف الابتدائية، ضمن الاستعدادات الجارية لخوض الانتخابات.

واختار المرشح المستقل رمز "الفانوس" لخوض الانتخابات، على أن يتم اعتماد الرمز بشكل نهائي بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين المقبولين من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

أستاذ قلب ودبلومة شريعة اسلامية

ويحمل "وزير" مؤهلات علمية متعددة، منها بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة عين شمس، ودبلوم أمراض القلب والأوعية الدموية من جامعة بني سويف، إلى جانب دبلوم في الشريعة الإسلامية من الجامعة الإسلامية.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج يومي 1 و2 أغسطس المقبل، بينما تُقام داخل مصر يومي 4 و5 من الشهر ذاته.

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